전남 사랑애 서포터즈 앱 출시… 관광 소통 플랫폼 확대
서포터즈 가입·시군별 혜택·할인가맹점 정보 한곳에
JN투어·남도장터 연계 강화해 사용자 편의성 극대화
전남도가 전남 사랑애(愛) 서포터즈와의 소통을 강화하고 이용 편의를 높이기 위해 통합 플랫폼인 ‘전남 사랑애 서포터즈 앱’을 출시했다.
그동안 전남도는 생활인구 확보와 관광 소비 증대를 위해 서포터즈를 운영해왔다. 이번 통합 플랫폼 개발을 통해 할인가맹점 정보 제공과 도정 소식 안내 등 서포터즈 활동 전반을 아우르는 ‘원스톱 서비스’ 환경을 구축하게 됐다.
전남 사랑애 서포터즈 앱은 서포터즈와 할인가맹점 등 사용자가 원하는 정보를 한눈에 찾을 수 있도록 ▲서포터즈 모집 ▲시군별 혜택 ▲할인 가맹점 ▲전남 즐기기 ▲소통마당 ▲고향사랑기부제 등 6개 탭으로 구성됐다.
서포터즈는 앱을 통해 신규 가입부터 정보무늬(QR코드)를 활용한 할인가맹점 이용, 각종 이벤트 참여가 가능하다. 할인가맹점주는 앱 정보무늬인증 시스템을 통해 서포터즈 여부를 즉시 확인하고 거래 내역을 체계적으로 관리할 수 있다. 각 시군은 홍보 탭을 활용해 지역 축제, 고향사랑기부제 등 주요 정보를 실시간으로 전달할 계획이다.
전남도는 앱 운영을 통해 축적되는 데이터를 분석해 서포터즈의 관광·소비 패턴을 파악할 계획이다. 이는 향후 지역경제 활성화를 위한 실효성 있는 정책 기초자료로 활용될 예정이다. 또한 전남 종합 관광 플랫폼인 ‘JN투어’, 농수축산물 쇼핑몰 ‘남도장터’와의 연계를 강화해 사용자 편의성을 극대화했다.
이번 플랫폼은 개발 과정에서 시군 담당자와 앱 전문가 간담회를 수차례 개최해 현장 목소리를 반영했다. 공급자 위주가 아닌 수요자 중심의 서비스 구현에 주력했다는 점에서 의미가 크다. 앱은 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 ‘전남 사랑애 서포터즈’를 검색해 내려받을 수 있다.
강종철 전남도 자치행정국장은 22일 “전남을 사랑하는 서포터즈들이 일상에서 손쉽게 활용하도록 접근성과 편의성이 높은 플랫폼 구축에 노력했다”며 “플랫폼의 다양한 소통 채널을 통해 전남의 강점과 가치를 보다 효과적으로 전달하고, 더 많은 서포터즈가 편리하게 서비스를 이용하도록 운영에 힘쓰겠다”고 말했다.
