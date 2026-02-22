‘통합돌봄’ 전국 시행 앞두고 광주서 전국대회
27일 광주 김대중컨벤션센터서
“돌봄, 지역이 주도할 때 강력해”
오는 3월 통합돌봄 전국시행을 앞두고 돌봄정책 선도 도시인 광주에서 전국대회가 열린다.
광주광역시는 오는 27일 오후 2시 김대중컨벤션센터 4층 컨벤션홀에서 ‘지역과 함께 여는 대한민국 돌봄시대 전국대회’를 개최한다고 22일 밝혔다. 이번 대회는 3월 27일 돌봄통합지원법 시행을 계기로, 광주가 축적해온 통합돌봄 운영 경험과 현장 성과를 전국과 공유하기 위해 마련됐다.
대회는 전국 광역·기초지자체와 전문기관, 서비스기관 관계자 등 700여명이 참석해 지역 중심 통합돌봄 모델의 실행 전략과 전국 확산 방안을 논의한다.
행사는 광주시가 주최·주관하고, 광주사회서비스원, 광주라이즈(RISE)센터 및 대학 라이즈(RISE)사업단, 한국보건복지인재원 광주교육센터가 공동주최하며 보건복지부가 후원한다.
행사는 1부 기념식 및 기조강연, 2부 분야별 공개토론회로 진행된다.
기조강연은 김용익 돌봄과미래 이사장이 ‘돌봄, 지역이 주인공이 되다’를 주제로 지역 특성에 맞는 돌봄 전략과 지역주도형 통합돌봄의 방향을 제시한다.
2부에서는 4개 분과로 나뉘어 총 16건의 사례 발표가 진행된다. 소그룹 형태로 운영돼 참석자가 관심 분과에 찾아가 현장의 생생한 사례를 듣고, 질의응답을 통해 실질적인 정책 운영 노하우를 공유할 수 있다.
이와 함께 13개 기관이 참여하는 홍보부스를 통해 자치구 특화사업, 민관협력 모델, 돌봄 인재양성 프로젝트 등 광주의 현장 성과를 전시한다.
광주시는 2023년 전국 최초로 ‘누구나 돌봄 시스템’을 도입한 이후, 2세대 공동체 돌봄, 3세대 의료 돌봄으로 확장하며 통합돌봄 모델을 고도화하고 있다. 이번 전국대회를 통해 지자체 간 협력 네트워크를 강화하고, 현장 중심 실행 전략을 공유함으로써 대한민국 돌봄정책의 표준 모델을 제시한다는 계획이다.
특히 광주는 전국에서 유일하게 지역혁신중심 대학지원체계 내 ‘통합돌봄’ 단위과제를 운영하며, 대학의 교육·연구 역량을 지역 돌봄 정책과 연계해 돌봄 전문인력 양성, 현장 실습·연구, 정책지원 기능을 종합적으로 추진하고 있다.
강기정 광주시장은 “돌봄은 선택이 아니라 국가의 책임이며, 지역이 주도할 때 가장 강력해진다”며 “광주다움 통합돌봄으로 시작된 변화가 이제 대한민국의 기준이 되고 있다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사