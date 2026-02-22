‘통합돌봄’ 전국 시행 앞두고 광주서 전국대회

27일 광주 김대중컨벤션센터서

“돌봄, 지역이 주도할 때 강력해”

퇴원환자 통합돌봄 흐름도

광주광역시는 오는 27일 오후 2시 김대중컨벤션센터 4층 컨벤션홀에서 ‘지역과 함께 여는 대한민국 돌봄시대 전국대회’를 개최한다고 22일 밝혔다.