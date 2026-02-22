인천시, 고립·은둔형 외톨이 지원 강화…206억원 투입
인천시는 사회적 고립 상황에 놓인 고립·은둔형 외톨이의 조기 발굴과 일상 회복을 지원하기 위해 ‘2026년 고립·은둔형 외톨이 지원 시행계획’을 수립했다고 22일 밝혔다.
최근 취업 실패, 고용 불안, 관계 단절 등 복합적인 사회 변화 속에서 외로움을 느끼고 나아가 일상생활과 사회 참여에 어려움을 겪는 고립·은둔형 외톨이가 늘어나고 있다. 시는 고립·은둔형 외톨이 문제를 사회가 함께 해결해야 할 과제로 인식하고 외로움 예방부터 조기 발굴, 정서회복, 일상회복, 관계회복, 사회참여로 이어지는 통합적 지원체계를 구축할 계획이다.
이번 시행계획은 발굴 및 지원체계 구축, 사회적 연결망 조성, 관계회복 및 형성, 심신회복을 통한 일상생활 지원, 사회참여 활성화 등 5개 전략과제를 바탕으로 하는 10개 추진과제와 40개 세부사업을 담고 있다. 관련 예산으로는 206억원이 책정됐다.
시는 ‘24시간 외로움 상담콜 운영’으로 통해 고립·은둔형 외톨이 발생을 사전에 예방하고 위기 징후를 조기에 발굴한다. 이어 ‘마음건강 및 심리상담 연계·지원’으로 심신·정서적 회복을 돕고 일상생활 회복을 단계적으로 지원한다.
‘마음지구대 운영’ ‘마음라면 운영’ 등을 통해서는 지역사회 관계망 형성과 확장을 거쳐 최종적으로 사회 참여로 이어질 수 있도록 소통·어울림 공간을 제공한다. 사람과 사람을 잇는 ‘연결사회 캠페인’도 추진해 고립·은둔 문제에 대한 사회적 인식 개선과 정책 홍보를 강화한다.
시는 지난해 청년미래센터를 운영해 고립·은둔 청년 214명을 발굴하고 다양한 맞춤형 프로그램을 통해 일상 회복 및 관계 회복을 지원했다. 또 8개 종합사회복지관을 중심으로 중장년 고립·은둔·1인가구 258명을 발굴하고 일상 회복 프로그램을 추진해 사회적 고립감을 해소했다.
시는 올해에도 대상자 특성에 맞는 맞춤형 프로그램 운영과 사례관리를 통해 발굴, 회복, 자립으로 이어지는 통합 지원을 강화할 방침이다.
유준호 시 외로움돌봄국장은 “시행계획을 통해 도움이 필요한 시민을 적극 발굴하고 다시 사회와 연결될 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
