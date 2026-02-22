‘자매 성폭행’ 노영대, 13년 만에 출소 후 춘천으로
최근 출소한 자매 성폭행범 노영대(46)가 강원 춘천시 한국법무보호복지공단 강원지부에 입소했다.
노영대가 13년 만에 출소한 후 거주 지역으로 춘천을 선택했다고 뉴스1이 22일 보도했다. 두 달 전쯤부터 춘천시 사농동에 있는 법무보호복지공단 강원지부에 머무는 것으로 알려졌다.
공단 강원지부는 출소자에게 숙식을 제공하고 직업훈련·취업 등 생계 활동을 돕는 갱생시설이다. 보호 기간은 최장 2년이다. 야간 외출 제한 시간이 정해져 있지만, 이를 강제할 법적 근거는 없다.
노영대는 2012년 12월 경기 고양시에서 20대와 30대 자매가 있던 집에 침입해 성폭행을 저질렀다. 경찰 조사를 받은 후 도주했다가 닷새 만에 검거됐으나, 이후 또 다시 검찰 조사를 받으러 가다 교도관을 밀치고 달아나려다 붙잡히는 등 도주 및 도주미수 범행도 저질렀다. 노영대는 재판에 넘겨져 징역 13년과 신상정보 공개 및 고지 명령 10년을 선고받았다.
노영대의 이름, 나이, 신체정보, 사진, 주소(주민등록상 주소지 및 실제 거주지) 등 신상정보는 성범죄자 알림e에 등록돼 있다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사