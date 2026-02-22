‘자매 성폭행’ 노영대, 13년 만에 출소 후 춘천으로

2012년 12월 성폭행 혐의로 조사받다 도주한 지 닷새 만에 검거된 노영대. 연합뉴스

최근 출소한 자매 성폭행범 노영대(46)가 강원 춘천시 한국법무보호복지공단 강원지부에 입소했다.

두 달 전쯤부터 춘천시 사농동에 있는 법무보호복지공단 강원지부에 머무는 것으로 알려졌다.