경주 설 연휴 관광객 31% 증가…철도 이용 급증
설 연휴 경북 경주를 찾은 관광객이 지난해보다 크게 늘어난 것으로 나타났다. 주요 관광지와 도심 명소를 중심으로 방문객이 증가했고, 교통 이용 행태에도 뚜렷한 변화를 보였다.
경주시는 지난 14일부터 18일까지 닷새간 집계된 주요 관광지 입장객이 총 8만79명으로, 지난해 설 연휴 대비 31% 증가했다고 22일 밝혔다.
관광지별로는 동궁과 월지가 3만 8779명으로 가장 많았고 천마총 2만 321명, 동궁원 1만 6975명, 양동마을 4004명 순이었다.
이 가운데 세계문화유산 양동마을은 전년 대비 221% 급증했다. 가족 단위 방문과 체험형 관광 수요 확대가 영향을 준 것으로 분석한다.
도심권 유동 인구도 증가세를 보였다. 경주시 무인 계측기 집계에 따르면 연휴 기간 황리단길·보문단지 등 주요 지점의 방문객은 총 41만 1961명으로 지난해보다 15% 늘었다.
황리단길 방문객이 27만 5361명으로 가장 많았고 불국사도 8만 8226명의 방문객을 기록해 8% 증가했다.
이 가운데 외국인은 5824명으로 집계됐다. 국적(권역)별로는 미국 252명, 유럽 1891명, 일본 965명, 중국 1305명, 기타 1411명 순이다.
중국과 일본은 전년 대비 각각 11%와 3% 증가한 반면, 미국과 유럽은 각각 21%와 2% 감소해 권역별 차이를 보였다.
교통 이용에서는 대조적인 흐름이 나타났다. 설 연휴 동안 경주 지역 고속도로 통행량은 26만 5925대로 전년 대비 9% 줄었지만, KTX· SRT 경주역 승하차 인원은 7만 682명으로 55% 급증했다. 이는 KTX·SRT 접근성과 도심 연계 교통망 개선 효과가 반영된 것으로 풀이된다.
주낙영 경주시장은 “설 연휴 기간 관광객 증가가 지역 경제에 긍정적인 신호를 주고 있다”며 “철도 접근성 개선과 체류형 관광 콘텐츠 확충이 가시적인 성과로 이어지고 있다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
