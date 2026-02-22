최태원 “HBM은 가장 진보된 기술…더 많은 괴물 칩 만들어야”

최태원 “AI가 모든 것 집어 삼켜…피할 수 없는 변화”

최태원 SK회장은 20일부터 21일까지 워싱턴 DC에서 최종현학술원 주최로 열린 제5회 트랜스 퍼시픽 다이얼로그(TPD에서 환영사를 하고 있다. SK그룹

HBM 대신에 일반 칩을 파는 것이 더 이익이 되는 일종의 ‘왜곡 현상’이 나타나고 있다는 게 최 회장의 설명이다.

최태원 SK그룹 회장이 20일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 트랜스 퍼시픽 다이얼로그 행사에서 기자들의 질문을 받고 있다. 워싱턴특파원단

SK하이닉스의 올해 영업이익에 대해 “시장의 새로운 예상치는 1000억 달러를 넘을 수도 있다. 정말 좋은 소식처럼 들린다”면서도 “하지만 이는 1000억 달러의 손실이 될 수도 있다.

도널드 트럼프 행정부의 상호관세 부과에 미 연방대법원이 위법 판결을 내린 데 대해 질문 받자 “판결문을 보고 나중에 한 번 말씀드릴 수 있는지 보겠다”며 즉답을 피했다.