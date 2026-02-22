포항시, 유네스코 창의도시 네트워크 ‘미식 분야’ 가입 본격 추진
경북 포항시가 유네스코 창의도시 네트워크(UCCN) 미식 분야 가입을 위한 본격적인 준비에 나섰다.
시는 지난 20일 시청 중회의실에서 ‘UCCN 미식 분야 가입 준비 워크숍’을 열고 국제 미식도시로 도약하기 위한 전략을 점검했다고 밝혔다.
UCCN은 도시의 문화적 자산과 창의성을 기반으로 창의산업을 육성하고 전 세계 도시 간 협력을 촉진하기 위해 운영되는 국제 네트워크다. 건축·공예와 민속예술·문학·음악·디자인·미디어아트·미식·영화 등 8개 분야로 구성된다.
이번 워크숍에는 미식·문화·교육·도시재생 등 관련 분야 전문가와 기관·단체 관계자 등 20여 명이 참석해 특강과 질의응답, 의견 수렴 및 정책 제안 등을 진행했다.
이날 한건수 유네스코한국위원회 창의도시 네트워크 자문위원장은 ‘유네스코 창의도시 네트워크와 미식 창의도시:포항의 비전’을 주제로 한 특강에서 유엔 지속가능발전목표와 연계한 도시 전략의 중요성을 강조했다.
그는 “전문 인재 양성과 국제교류 역량 강화, 부서 간 협업을 통한 전 도시적 접근이 필수적”이라고 조언했다.
한 위원장은 같은 날 오전 열린 포항시 간부공무원 조찬포럼 강연에서 인구 감소·지역 소멸 등 구조적 변화 속에서 도시 경쟁력을 확보하기 위한 전략적 대응의 필요성을 강조했다. 또 UCCN의 개념과 성장 현황, 활동 분야를 소개하며 글로벌 도시 간 교류 확대 방향을 제시했다.
이어진 토론에서는 포항이 지향하는 미식 창의도시 비전과 추진 방향, 창의 인재 육성 및 시민 참여 확대 방안, 관계기관·지역 업계 협력체계 구축 등을 중심으로 의견을 공유했다.
시는 단계별 준비를 거쳐 유네스코 창의도시 네트워크 미식 분야 가입을 추진할 방침이다. 특히 과메기·물회 등 지역 고유의 식문화 자산을 체계적으로 발굴·육성하고 미식 산업 기반을 강화해 나갈 계획이다.
박재민 포항시 환경국장은 “미식 창의도시 가입 추진은 포항의 문화·관광·산업을 연계한 새로운 성장 동력이 될 것”이라며 “지역 식품산업과 관광 경쟁력을 높이고 도시 브랜드 가치를 한층 강화해 나가겠다”고 말했다.
