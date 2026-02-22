‘63위-42위-22위-?’ 셰플러, 컷 탈락 위기 딛고 19개 대회 연속 ‘톱10’ 가능성

제네시스 인비테이셔널 3R 공동22위

공동 9위 그룹 3타 차이로 따라 붙어

김주형과 김시우 공동 22위·공동 32위

22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 리비에라CC에서 열린 PGA투어 제네시스 인비테이셔널 3라운드에서 5타를 줄여 공동 22위에 자리한 스코티 셰플러. 연합뉴스

2명이 출전한 한국 선수 중에서는 김주형(23·나이키)이 더 상위에 이름을 올렸다. 김주형은 3라운드에서 더블보기 1개를 범했으나