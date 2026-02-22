“한국이 반환해야”…日보수언론, 독도 억지 주장 반복
일본 보수 성향 매체 산케이신문이 시마네현 주최 ‘다케시마(일본이 주장하는 독도 명칭)의 날’ 행사에 맞춰 독도가 일본 영토라는 기존 주장을 다시 내놓았다.
산케이는 22일자 사설에서 “다케시마는 일본 고유의 영토”라며 “한국이 장기간 불법 점거하고 있다”고 주장했다. 이어 한국이 독도를 반환해야 한다는 기존 입장을 반복했다.
산케이는 17세기 에도시대부터 일본이 독도를 어업 활동의 거점으로 활용해 왔다고 주장했다. 이어 한국이 ‘이승만 라인’을 설정해 부당하게 영유권을 확보했다는 논리를 폈다.
또 일본 정부가 매년 2월 7일 ‘북방영토의 날’ 행사에는 총리와 각료가 참석해 왔지만, ‘다케시마의 날’ 행사에는 차관급 인사인 내각부 정무관만 파견하고 있다고 지적했다. 일본은 쿠릴열도 남부 4개 섬을 ‘북방영토’로 부르며 러시아와 영유권 분쟁을 벌이고 있다.
산케이는 다카이치 사나에 일본 총리가 지난해 집권 자민당 총재 선거 당시 ‘다케시마의 날’에 각료가 나가면 좋을 것이라고 언급했다며 “행사에 총리의 영상 메시지를 보내는 것도 하나의 방안일 수 있으나, 총리와 각료 참석보다 나은 것은 없다”고 요구했다.
다만 일본 정부는 올해도 기존 방침대로 정무관을 행사에 보내기로 했다. 이와 관련해 교도통신은 “한일관계 개선 기조가 이어지는 점을 고려해 (일본 정부가) 한국을 배려한 것으로 보인다”고 해설했다.
시마네현은 1905년 2월 22일 일방적으로 독도를 자국 행정구역에 편입한다는 고시를 발표했고, 2005년 고시 100주년을 계기로 이날을 ‘다케시마의 날’로 지정했다. 일본 정부는 2013년 이후 매년 해당 행사에 정무관을 파견해 왔다.
한국 정부는 이에 대해 매년 강한 유감을 표명하며 행사 중단을 요구하고 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
