대구지역 설 연휴 119 신고 전화 7208회 울려
대구소방안전본부는 설 연휴 기간(2월 14~18일) 동안 7208건의 119신고가 접수됐다고 22일 밝혔다.
이는 지난해 설 연휴(6일)와 비교해 일평균 1.8%(25건) 증가한 수치다. 설 연휴 기간 일평균 1441건의 신고접수를 처리했다. 화재 167건(일평균 33건), 구조 320건(일평균 64건), 구급 1850건(일평균 370건), 구급상담 3281건(일평균 656건), 안내 123건(일평균 25건), 기타 1467건(일평균 293건)을 처리했다.
출동(안내) 건수는 화재 18건, 구조 126건, 생활안전 96건, 구급 1102건, 구급 상담 3281건으로 지난해 대비 화재는 일평균 20%(0.6건), 생활안전 18.8%(3건), 구급 7.3%(15건), 구급 상담 33.3%(164건) 증가했다. 구조 출동은 16.7%(5건) 줄었다.
박정원 119종합상황실장은 “이번 설 연휴는 소방 서비스 수요의 증가 속에서도 시민들의 적극적인 안전 수칙 준수와 대구 소방의 철저한 대응이 맞물려 대형사고 없이 지나갈 수 있었다”며 “앞으로도 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 빈틈없는 상황관리 체계를 유지하겠다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사