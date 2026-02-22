“우울하고 추워서”…집에 불 지른 30대 결국 실형

생성형 인공지능(AI)으로 만든 일러스트입니다.

의정부지법 형사11부(부장판사 오창섭)는 현주건조물 방화 혐의로 기소된 A씨에 대해 징역 1년 6개월 형을 선고했다고 22일 밝혔다.