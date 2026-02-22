시사 전체기사

밀라노의 밤을 장식한 이해인의 갈라쇼

입력:2026-02-22 08:49
수정:2026-02-22 09:07
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽이 진행중인 21일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 피겨 스케이팅 갈라쇼에서 이해인이 케이팝 데몬헌터스의 ‘Your Idol’의 노래에 맞춰 연기를 펼치고 있다.

검은 갓과 검은 도포를 입은 이해인은 부채와 함께 강렬한 인상을 남겼다. 이해인은 차준환과 함께 국제빙상경기연맹(ISU)의 초청을 받아 갈라쇼에 출연했다. 앞서 여자 피겨스케이팅에서 이해인은 총점210.56으로 8위를 차지한 바 있다.

노래가 ‘What It Sounds Like’로 바뀌자 이해인은 검은 도포을 벗고 하얀색 크롭티와 반바지를 입은 K-팝 아이돌로 변신했다.

이외에도 갈라쇼에서는 미국 일리야 말리닌의 백플립, 금메달리스트 카자흐스탄 미카일 샤이도로프가 연기한 쿵푸 팬더를 맞이한 성룡의 깜짝 출연 등 다양한 볼거리를 제공했다.
일리야 말리닌의 백플립 연기.

남자 피겨 싱글 금메달리스트 미카일 샤이도로프를 안아주는 성룡.

여자 피겨 금메달 미국 알리사 리우의 연기.

페어 피겨 금메달리스트인 일본 미우라 리쿠와 기하라 류이치.

남자 피겨 싱글 금메달리스트 미카일 샤이도로프의 갈라쇼.

여자 피겨 5위를 한 미국 앰버 글렌의 연기.

밀라노=최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

