삼성·하이닉스 계약학과도 외면…합격자 144명 등록 포기
삼성전자·SK하이닉스 등 대기업 취업과 연계된 계약학과에 합격하고도 등록을 포기한 수험생이 144명에 달한 것으로 나타났다. 경기 여건이 나쁘지 않은 상황에서도 취업 보장형 학과 대신 서울대나 의·치·한·약학 계열을 택한 흐름이 반영된 결과로 풀이된다.
22일 종로학원이 고려대·연세대 2026학년도 계약학과 정시 합격자 등록 현황을 분석한 결과, 등록 포기 인원은 총 144명으로 집계됐다. 지난해 103명보다 41명(39.8%) 늘어난 수치다.
대학별로는 연세대가 68명으로 전년보다 23명 증가했고, 고려대는 76명으로 18명 늘었다. 모두 정시 합격자 기준이다.
기업별로는 삼성전자 연계 학과에서 74명이 등록하지 않았고, SK하이닉스는 37명, 현대자동차는 27명, LG디스플레이는 6명이 합격 후 이탈했다. 주요 대기업과의 취업 연계를 내세운 학과임에도 상당수 수험생이 최종 등록을 선택하지 않은 셈이다.
종로학원은 “계약학과 기업들의 경기 상황이 좋은데도 불구하고 정시 합격자들은 등록을 포기하는 이례적 상황”이라며 “서울대 또는 의·치·한·약대 중복합격으로 빠져 나갔을 것”이라고 했다.
이어 “서울대로 갔다면 특정 대기업보다 대학 브랜드 가치를 우선했다고 볼 수 있고, 의약학 계열로 갔다면 대기업보다는 의약학 계열을 선호하는 것으로 볼 수 있는 상황”이라며 “내년에도 대기업보다는 대학 브랜드, 의학 계열 선호도가 높은 패턴이 나타날 가능성이 높다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사