BTS 향한 멕시코 대통령 러브콜…李 대통령 답변 보니

BTS 향한 멕시코 대통령 러브콜…李 대통령 답변 보니
클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 방탄소년단(BTS)의 멕시코 내 추가 공연을 요청한 데 대한 이재명 대통령 답신을 공개했다.
셰인바움 대통령은 20일(현지시간) 자신의 SNS에 올린 2분가량의 영상에서 “정례 기자회견에서 밝혔듯 저는 멕시코 청소년들에게 엄청난 인기를 끌고 있는 BTS가 멕시코에서 추가 공연을 할 수 있을지에 대해 일전에 한국 대통령께 요청했다”며 “한국 대통령께 이에 대한 답장을 받았다”라고 말했다.
셰인바움 대통령은 스페인어로 번역된 이 대통령의 답신을 직접 읽어 내려갔다. 이 대통령은 ‘상호 존중과 양국 정상 간 신뢰를 바탕으로 한 한국과 멕시코 관계가 점점 더 깊어지고 있음을 기쁘게 확인한다’라면서 ‘멕시코 국민이 한국 문화 전반과 K팝에 대해 품고 있는 애정은 양국 간 문화적 유대가 얼마나 깊은지를 잘 보여준다’라고 전했다.
다만 이 대통령은 대중문화 활동은 민간 중심으로 이뤄지는 만큼 정부가 직접 개입하는 데는 한계가 있다는 점도 분명히 했다. 그러면서도 BTS 소속사 측에 멕시코 정상의 뜻을 전달했으며, 향후 긍정적인 논의가 이어지길 기대한다고 밝혔다.
이 대통령은 ‘이 사안과 관련해 양국이 외교 채널을 통해 긴밀한 소통을 유지하게 되길 바란다’고 전하며 이른 시일 안에 셰인바움 대통령과 다시 만나기를 고대한다는 뜻도 함께 전달했다. 양국 정상은 지난해 6월 캐나다에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 처음 만나 교류한 바 있다.
셰인바움 대통령은 BTS 콘서트 실황을 담은 영상과 함께 “이제 우리 함께 좋은 뉴스를 기다려보자”라고 말하며 영상을 마무리했다.
한편 멕시코에서는 방탄소년단의 5월 멕시코시티 공연 티켓이 37분 만에 매진되며 관심이 폭증했다. 이 과정에서 좌석 배치 미공개, 수수료 구조 불투명, 재판매 정황 의혹 등이 제기됐고, 멕시코 연방소비자원은 예매 대행사와 재판매 업체의 위법 여부를 엄정하게 들여다보겠다고 밝혔다.
셰인바움 대통령은 지난달 26일 “한국 대통령에게 BTS 추가공연을 요청하는 정중한 외교적 서한을 보냈다"라고 밝힌 바 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사