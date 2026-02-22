이상일 용인시장 “반도체 국가산단 이전 논란, 종식돼야”

이상일 경기도 용인특례시장이

“

반도체 국가산업단지 지방 이전 논란은 너무나도 소모적이기 때문에 빨리 종식돼야 한다

”고 목소리를 높였다.

이 시장은 지난

20일 한 방송매체에 출연해 “대한민국에 몇 남지 않은 경쟁력을 지닌 반도체 산업을 정치인들의 표 계산과 여론몰이로 흔드는 일이 벌어지고 있는 것을 개탄한다”며 이같이 밝혔다.

“용인 이동·남사읍 첨단 시스템반도체 국가산단과 원삼면 용인 반도체클러스터 일반산단은 2023년 7월 국가 첨단 전략산업 특화단지로 지정됐고, 정부는 관련 법에 의해 전력·가스·집단에너지·용수 공급과 도로망 확충 등을 지원하게 돼 있다

”

고 덧붙였다.

면서 “앵커 기업만 새만금 등으로 이전한다고 해서 되는 게 아니다. 소부장 기업도 따라가줘야 하는데 자본력이 크지 않은 소부장 기업들은 그렇게 쉽게 이전할 수 없다”고 설명했다.