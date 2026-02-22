이상일 용인시장 “반도체 국가산단 이전 논란, 종식돼야”
이상일 경기도 용인특례시장이 “반도체 국가산업단지 지방 이전 논란은 너무나도 소모적이기 때문에 빨리 종식돼야 한다”고 목소리를 높였다.
이 시장은 지난 20일 한 방송매체에 출연해 “대한민국에 몇 남지 않은 경쟁력을 지닌 반도체 산업을 정치인들의 표 계산과 여론몰이로 흔드는 일이 벌어지고 있는 것을 개탄한다”며 이같이 밝혔다.
그는 “전북뿐 아니라 전남, 경북에서까지 옮기자는 주장이 이어지고 있는 상황”이라고 지적하면서 “대통령은 지난달 21일 기자회견을 통해 ‘이미 정부 정책으로 결정한 것을 뒤집을 수 없다’고 말했다”고 상기시켰다. 이어 “용인 이동·남사읍 첨단 시스템반도체 국가산단과 원삼면 용인 반도체클러스터 일반산단은 2023년 7월 국가 첨단 전략산업 특화단지로 지정됐고, 정부는 관련 법에 의해 전력·가스·집단에너지·용수 공급과 도로망 확충 등을 지원하게 돼 있다”고 덧붙였다.
그러면서 이 시장은 국무총리 자문기구인 ‘사회대개혁위원회’를 향해 비판의 날을 세웠다.
그는 “사회대개혁위원회가 오는 26일 부산에서 토론회를 하는데, 박석운 위원장이 지난 10일 용인 반도체 국가산단의 타당성 검토를 토론 의제로 다루겠다고 말했다”며 “용인 첨단 시스템반도체 국가산단은 이미 정부가 계획을 승인한 국가산단이고, 서울행정대법원이 지난달 15일 법적으로도 하등의 문제가 없다고 판결까지 했는데, 이제 와서 타당성 검토를 하겠다는 발상은 전혀 이해할 수 없는 것”이라고 주장했다.
이 시장은 “세계 최고 반도체 업체 TSMC는 대만 신주과학단지에서 16만명이 넘는 반도체 기업 종사자와 600개 이상의 소부장(소재·부품·장비) 기업 등이 와 함께 일하는 생태계를 바탕으로 계속 경쟁력을 키워나가고 있다”고 소개하면서 “용인에 기존에 잘 형성된 반도체 생태계가 있고, 그에 따른 고급 인력이 자리 잡고 있기 때문에 반도체 클러스터 조성에 핵심적인 경쟁력을 갖고 있다”고 거듭 강조했다.
이 시장은 “용인이 대한민국에서 반도체가 제일 먼저 시작된 곳이고, 40여 년 동안 용인을 비롯해 경기 남부에 반도체 생태계가 잘 형성돼 있다”며 “반도체 소부장 기업이 경기남부에 포진해 있어 반도체 팹의 장비에 문제가 생겨도 즉각적으로 대처할 수 있다”고 했다.
이어 “전력과 용수도 중요하지만 반도체산업의 경우 집적을 통한 생태계를 제대로 갖춰야 규모의 경제가 생기고, 경쟁력을 갖게 되는데 용인 반도체 산단 이전을 주장하는 지역의 경우 전력이 있다고 하더라도 반도체 생태계는 전무하다시피 하다”고 지적하면서 “앵커 기업만 새만금 등으로 이전한다고 해서 되는 게 아니다. 소부장 기업도 따라가줘야 하는데 자본력이 크지 않은 소부장 기업들은 그렇게 쉽게 이전할 수 없다”고 설명했다.
그는 “반도체는 땅 위에 세워지는 것이 아니고 생태계 위에 세워지는 것이며, 그 생태계를 움직이는 요소는 사람”이라며 “반도체 산업에서는 석사 학위 이상 소지자가 17%를 차지할 정도로 고급 인력들이 많이 일하고 있는데 기업 입장에서는 이들 인력을 확보할 수 있는 곳에 자리잡고 싶어하는 것이 당연하다”고 말했다.
용인=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사