상호관세 무너지자 ‘월드와이드’ 관세…트럼프 관세정책 ‘시계제로’

트럼프 10%에서 하루 만에 15% 인상 발표

트럼프 “몇 달 내 새 관세 발표”…‘플랜 B’ 총동원

무역법 112조, 301조, 무역확장법 232조 등 발표

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 20일(현지시간) 백악관에서 열린 기자회견에서 상호관세 위법 판결에 대한 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 백악관에서 상호관세 위법 판결과 관련해 기자회견을 여는 모습. 연합뉴스

대통령이 의회의 명시적 승인 없이 IEEPA만을 근거로 대규모 관세를 부과하는 것은 권한 밖의 일이라는 것이다. 보수 우위의 대법원에서도 지난 1심과 2심의 위법 판결 기조를 유지한 것이다.

이에 따라 트럼프가 지난해 4월 무역 적자를 명분으로 전 세계에 부과한 상호관세는 무효화됐다.