음주운전에 청장 공석…산림청 ‘당혹’, 노조 “책임 규명”

21일 김인호 산림청장의 직권면직 발표 이후 산림청 관계자들이 산불대비태세 점검 회의를 진행하고 있다. 산림청 제공

산불조심기간 정부 산불 대응 콘트롤타워의 수장이 음주 교통사고를 냄에 따라 산림청 내부에서는 당혹한 기색이 역력하다. 산림청은 지난해 영남지역에서 초대형 산불이 발생한데 이어 올해도 연초부터

특히 김 청장이 사고를 내기 약 5시간 전 산림청은 ‘22일 남·동해안 및 경북 내륙 일부 지역에 대형산불 주의보를 발효할 예정’이라고 예고한 상황이었다.

21일 김인호 산림청장의 직권면직 발표 이후 산림청 관계자들이 산불대비태세 점검 회의를 진행하고 있다. 산림청 제공

산림청 공무원노조는 이번 사안이 개인의 일탈을 넘어 산림청의 명예와 국민의 신뢰를 심각하게 훼손한 일이라며 강하게 비판했다.

산불조심기간은 조직의 사활이 걸려 있는 연중 가장 중대한 시기”라며 “올해는 지난해 초대형 산불과 같은 최악의 재난을 반복하지 않기 위해 봄철 산불조심기간을 앞당겨 운영하고, 산림청 전 직원이 비상근무하며 산불 예방·대응에 총력을 기울이고 있다”고 운을 뗐다.

그러면서 “준전시적 비상근무 상황에서 기관장이 음주운전이라는 중대 비위로 직권면직된 것은 국가 산불 대응 체계의 최고 책임자로서의 책무를 저버린 것”이라며 “구성원들의 사기와 자긍심에도 심각한 상처를 입힌 행위

김 청장 임명 과정에서 불거진 절차적 공정성에 대해서도 문제를 제기했다.

이어 “

정부는 이번 사태에 대한 책임을 엄중히 인식하고, 국민과 산림청 직원 및 지자체 등 산림공무원들에게 공식적으로 사과하라”며 “

향후 산림청장 임명 시 산림행정 및 재난 대응에 대한 전문성, 조직에 대한 충분한 이해를 갖춘 인물을 임명할 수 있도록 인사 검증 기준과 절차를 근본적으로 개선하라”고 요구했다.