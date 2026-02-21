음주운전에 청장 공석…산림청 ‘당혹’, 노조 “책임 규명”
김인호 산림청장이 음주운전 혐의로 직권 면직되자 산림청이 당혹감을 감추지 못하고 있다. 산림청은 차장을 중심으로 산불대비태세를 점검하는 한편 노조는 책임 규명을 촉구하고 나섰다.
청와대는 21일 김 청장의 중대한 위법 행위가 발견됐다며 직권 면직 조치했다고 발표했다.
청와대는 “산림청장이 중대한 현행 법령 위반 행위를 해 물의를 야기한 사실을 확인하고 직권면직 조치했다”며 “앞으로도 정부는 공직 사회 기강을 확립하고 국민 눈높이에 맞는 행정 실현을 위해 각 부처 고위직의 법령 위반 행위에 대해 엄중하게 처리할 방침”이라고 밝혔다.
김 청장은 전날 오후 10시50분쯤 경기 성남시 분당구 신기사거리에서 술을 마신 상태로 자신의 승용차를 운전하다가 버스·승용차 등 2대를 연이어 들이받은 혐의를 받고 있다. 당시 김 청장의 혈중알코올농도는 면허정지 수준이었던 것으로 파악됐다.
산불조심기간 정부 산불 대응 콘트롤타워의 수장이 음주 교통사고를 냄에 따라 산림청 내부에서는 당혹한 기색이 역력하다. 산림청은 지난해 영남지역에서 초대형 산불이 발생한데 이어 올해도 연초부터 건조한 날씨가 지속되자 산불조심기간을 당초보다 12일 앞당겨 지난달 20일부터 시행해 왔다.
특히 김 청장이 사고를 내기 약 5시간 전 산림청은 ‘22일 남·동해안 및 경북 내륙 일부 지역에 대형산불 주의보를 발효할 예정’이라고 예고한 상황이었다.
이날 역시 건조한 날씨의 영향으로 강원 원주·홍천, 충북 옥천, 충남 예산·서산, 경기 포천 등 전국에서 동시다발적으로 산불이 발생했다.
박은식 산림청 차장은 김 청장의 직권면직 소식이 알려진 직후 중앙산림재난상황실에서 산불대비태세 점검 회의를 주재하며 내부 단속에 나섰다.
박 차장은 “산불 발생 시 현장 지휘체계를 철저히 유지하고, 모든 가용 자원을 신속히 투입해 초동 대응에 만전을 기해야 한다”고 강조했다.
산림청 공무원노조는 이번 사안이 개인의 일탈을 넘어 산림청의 명예와 국민의 신뢰를 심각하게 훼손한 일이라며 강하게 비판했다.
노조는 성명을 내고 “산불조심기간은 조직의 사활이 걸려 있는 연중 가장 중대한 시기”라며 “올해는 지난해 초대형 산불과 같은 최악의 재난을 반복하지 않기 위해 봄철 산불조심기간을 앞당겨 운영하고, 산림청 전 직원이 비상근무하며 산불 예방·대응에 총력을 기울이고 있다”고 운을 뗐다.
그러면서 “준전시적 비상근무 상황에서 기관장이 음주운전이라는 중대 비위로 직권면직된 것은 국가 산불 대응 체계의 최고 책임자로서의 책무를 저버린 것”이라며 “구성원들의 사기와 자긍심에도 심각한 상처를 입힌 행위”라고 적었다.
노조는 김 청장 임명 과정에서 불거진 절차적 공정성에 대해서도 문제를 제기했다.
이들은 “이번 산림청장 임명 과정에서 ‘셀프추천’ 논란 등 임명 절차의 공정성과 적정성에 대한 우려가 제기됐다. 충분한 검증 없이 임명이 이뤄진 결과가 직권면직이라는 사태에 이르게 된 것”이라며 “공직 인사 검증 시스템이 제 역할을 다하지 못했음을 보여주는 것이며 그 책임 또한 결코 가볍지 않다”고 했다.
이어 “정부는 이번 사태에 대한 책임을 엄중히 인식하고, 국민과 산림청 직원 및 지자체 등 산림공무원들에게 공식적으로 사과하라”며 “향후 산림청장 임명 시 산림행정 및 재난 대응에 대한 전문성, 조직에 대한 충분한 이해를 갖춘 인물을 임명할 수 있도록 인사 검증 기준과 절차를 근본적으로 개선하라”고 요구했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
