‘왕과 사는 남자’ 촬영지 문경새재…“따뜻한 손님맞이 나선다”

경북 문경시, 영화 흥행 돌풍에 따라 선도적 대응으로 촬영 장소 안내 나서



영화 ‘왕과 사는 남자’ 안내 현수막. 문경시 제공

문경새재관리사무소는 영화 흥행에 발맞춰 주차장과 오픈세트장 진입로 등 주요 지점에 영화 포스터가 담긴 안내 현수막을 전격 설치했다.

이번 현수막에는 ‘영화 <왕과 사는 남자> 주요 촬영지: 문경새재 오픈세트촬영장’이라는 문구를 명확히 넣어 방문객들이 스크린 속 감동의 장소를 쉽게 인지하고 찾아볼 수 있도록 세심하게 배려했다.