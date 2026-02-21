‘신격호 장녀’ 신영자 전 롯데재단 의장 별세
롯데그룹 창업주 고(故) 신격호 명예회장의 장녀인 신영자 전 롯데재단 의장이 21일 별세했다. 향년 85세.
신 의장은 이날 오후 1시 지병으로 별세한 것으로 전해졌다. 빈소는 서울 신촌 세브란스병원 장례식장에 차려졌다.
신 의장은 신 명예회장과 1951년 작고한 노순화씨 사이에서 태어났다. 신 의장은 최근 보유 중이던 롯데지주, 롯데쇼핑, 롯데칠성음료 등 핵심 계열사의 지분을 대부분 매각해 그룹 경영권과는 거리를 둬왔고 재단 활동에 집중한 것으로 알려졌다.
신 의장은 1970년대 호텔롯데에 입사했다. 2008년에는 롯데쇼핑 사장으로 승진해 롯데백화점과 면세점 사업을 맡았었다. 2009년부터 롯데삼동복지재단과 롯데복지재단, 롯데장학재단 등의 이사장을 잇달아 역임했다. 슬하에 장혜선 롯데장학재단 이사장을 포함해 1남 3녀를 뒀다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사