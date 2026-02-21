金 2개·銅 1개… 쇼트트랙 ‘람보르길리’의 시대 열렸다

金 2개·銅 1개… 쇼트트랙 ‘람보르길리’의 시대 열렸다
김길리(성남시청)가 한국 쇼트트랙을 이끌 차세대 에이스임을 다시 한 번 증명했다. 김길리는 올림픽 무대에서 자신의 롤모델 최민정(성남시청)을 제치고 주 종목 여자 1500m 금메달을 수확, 대회 2관왕에 올랐다. 김길리는 “1500m는 금메달을 정말 따고 싶었던 종목이었다. 저의 우승이 아직도 잘 믿기지 않는다”며 “제 자리에서 최선을 다했던 레이스를 펼쳤다”는 소감을 전했다.
김길리는 20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2025 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 1500m 결승에서 2분32초076의 기록으로 1위를 차지하며 금메달을 목에 걸었다. 2분32초450의 기록으로 김길리의 뒤를 이은 최민정이 은메달을 수확했다.
이번 대회 여자 3000m 계주에서 우승한 김길리는 2관왕에 올랐다. 여자 1000m 동메달도 김길리의 몫이었다. 그는 생애 첫 올림픽에서 금메달 2개, 동메달 1개를 목에 걸며 무서운 막내의 존재감을 드러냈다.
김길리는 “전에 고생했던 것들이 다 스쳐 지나간다. 꿈의 무대에서 금메달을 따니 너무 감격스럽다”고 말했다. 그는 “대회 초반 넘어지는 일이 많았다. 제 실력은 죽지 않았다는 생각을 갖고, 제 자신을 믿으면서 스케이트를 탔다”고 전했다.
김길리는 이날 결승에서 선두를 달리던 코린 스토다드(미국)를 앞에 두고 최민정과 함께 동시에 아웃코스와 인코스로 나뉘어 추월했다. 이후 김길리가 최민정마저 앞질러 금메달의 주인공이 됐다.
김길리는 “(최민정과)경기 전에 그런 전략을 얘기한 건 전혀 없었다. 그냥 서로 통했던 것 같다”고 말했다. 그는 “민정 언니와 같이 시상대에 서고 싶었는데 기분이 좋다. 어렸을 때부터 존경하던 선수와 같이 레이스를 하면서 이겼다는 것도 믿기지 않는다”고 말했다. 김길리는 뒤늦게 최민정이 ‘마지막 올림픽’을 언급했다는 얘기를 듣고서 눈물을 쏟아내기도 했다.
최민정은 자신을 이을 후계자로 김길리를 지목했다. 김길리는 “언니가 그렇게 말해 주니까 너무 기쁘다. 언니가 고생한 것도 너무 잘 안다”며 “언니처럼 훌륭한 선수가 되겠다”고 말했다.
김길리는 이번 대회 한국 선수단의 처음이자 유일한 2관왕으로 이름을 올렸다. 메달을 3개나 딴 선수도 김길리밖에 없다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사