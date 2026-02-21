국힘 당협위원장 25명 “‘절윤’ 거부 장동혁 사퇴하라”
국민의힘 현직 원외 당협위원장 등 25명이 21일 윤석열 전 대통령의 1심 무기징역 선고 이후에도 ‘절윤’ 요구를 거부한 장동혁 국민의 대표를 향해 자진 사퇴를 촉구했다.
이들은 이날 발표한 성명에서 “더 이상 당을 민심 이반의 늪으로 밀어 넣지 말고 자리에서 물러나라”며 “그것이야말로 보수가 다시 국민 곁으로 돌아갈 수 있는 유일한 선택”이라고 밝혔다.
또 “12·3 계엄에 대한 법원의 판결 취지를 양심의 흔적 운운하며 폄훼하는 반헌법적 인식에 우리는 결코 동의할 수 없다”며 “비판 세력을 ‘절연해야 할 대상’으로 규정하며 당원들을 갈라치기 하는 리더십은 국민의힘을 스스로 폐쇄적인 성벽 안에 가두는 자해적 고립에 불과하다”고 비판했다.
이어 “민심을 거스르는 독단의 정치를 통합으로 포장해 국민과 당원을 기만하는 위선을 당장 멈추라”고 밝혔다.
이번 성명에는 국민의힘에서 제명된 김종혁 전 최고위원, 함경우 전 조직부총장을 비롯해 김경진(서울 동대문을), 김근식(서울 송파병), 오신환(서울 광진을), 이재영(서울 강동을), 장진영(서울 동작갑), 최돈익(안양만안), 함운경(서울 마포을) 등 당협위원장들이 참여했다.
앞서 장 대표는 전날 기자간담회에서 12·3 계엄이 내란에 해당한다는 윤 전 대통령에 대한 1심 판결을 정면으로 부인하며 윤 전 대통령과의 절연 요구를 수용할 수 없다는 입장을 밝혔다. 사실상 ‘윤 어게인’을 선언한 셈이라는 평가가 나온다.
이와 관련해 친한(친한동훈)계 인사들은 장 대표를 포함한 지도부의 총사퇴를 요구하기도 했다.
