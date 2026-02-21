국힘 당협위원장 25명 “‘절윤’ 거부 장동혁 사퇴하라”

장동혁 국민의힘 대표가 20일 국회에서 윤석열 전 대통령에 대한 1심 무기징역 선고 관련, 입장을 밝히기 위해 입장하고 있다. 연합뉴스

민심을 거스르는 독단의 정치를 통합으로 포장해 국민과 당원을 기만하는 위선을 당장 멈추라”고 밝혔다.