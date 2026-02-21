통일교 한학자 구속집행정지 연장 불허…구치소 복귀
통일교 정교유착 의혹 사건의 핵심 인물로 구속 상태에서 재판을 받아온 한학자 총재가 구속집행정지 기간 연장을 신청했지만 법원이 이를 받아들이지 않았다.
21일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사27부(부장판사 우인성)는 전날 한 총재 측이 낸 구속집행정지 연장 신청을 기각했다. 이에 따라 한 총재는 이날 오후 2시까지 구치소로 복귀해야 한다.
구속집행정지는 피고인이 중병 치료나 출산, 가족 장례 등 긴급한 사유가 있을 때 일정 기간 구금을 멈추는 제도다. 재판부는 지난 11일 한 총재 측이 건강 문제를 이유로 낸 신청을 조건부로 인용해 일시 석방을 허가했다.
석방 기간 한 총재는 구치소에서 발생한 낙상 사고와 관련한 치료를 받은 것으로 전해졌다. 이후 지난 19일 다시 법원에 집행정지 기간을 늘려달라고 요청했으나 받아들여지지 않았다. 한 총재는 지난해 11월에도 구속집행정지를 신청해 사흘간 병원 치료를 받은 바 있다.
한 총재는 윤영호 전 통일교 세계본부장과 공모해 2022년 1월 권성동 국민의힘 의원에게 윤석열 정부 차원의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억원을 건넨 혐의를 받는다.
또 2022년 4월부터 7월 사이 통일교 관련 단체 자금 1억4400만원을 국민의힘 소속 의원 등에게 쪼개기 방식으로 후원한 혐의, 건진법사 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 고가의 목걸이와 샤넬 가방을 전달하며 교단 현안과 관련한 청탁에 관여했다는 의혹도 함께 받고 있다.
