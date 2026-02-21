김동연 “부동산 불법 근절 李대통령, ‘현장 책임자’로서 뒷받침”

김동연 “부동산 불법 근절 李대통령, ‘현장 책임자’로서 뒷받침”
김동연 경기도지사가 20일 “부동산 담합 행위 근절 나선 이재명 대통령의 강력한 의지, 경기도가 ‘현장 책임자’로서 적극 뒷받침하겠다”고 강조하면서 집값 담합 행위 등 부동산 범죄와의 전면전을 선포했다.
이날 김 지사는 최근 하남 등지에서 일어난 집값 담합 행위를 적발한 ‘부동산 불법행위 수사 T/F’ 사무실을 찾아 긴급 대책회의를 열고 “대통령께서 담합 행위를 발본색원해 ‘망국적 부동산 공화국’을 극복하고 공정한 사회질서를 확립하자고 연일 강조하고 있다”면서 이같이 밝혔다.
회의에서 김 지사는 “경기도의 선제적 감시 시스템으로 집값 담합과 시세 조작 등의 ‘투기 카르텔’을 완전히 뿌리 뽑아 이 전쟁에서 반드시 승리하겠다”며 4가지를 특별 지시했다.
먼저 집값 담합 주동자뿐만 아니라 적극 가담자까지 수사를 확대한다. 도는 최근 수사를 통해 적발한 온라인 커뮤니티(오픈채팅방) 방장 등 핵심 주동자 4명와 함께 방장의 지시에 따라 집단 민원을 제기하고, 허위매물 신고를 인증하거나 공인중개사에게 협박 문자를 주도적으로 보내는데 적극 가담한 이들 전원이 수사 대상이다.
집값 띄우기 등 시세 조종 세력을 적발하기 위한 도-시·군 합동 특별조사도 추진한다. 시세 대비 10% 이상 고가로 아파트 거래를 했다고 실거래 신고를 한 후 실제로는 계약을 취소하는 전형적인 ‘집값 띄우기’ 수법 등을 집중 들여다 본다.
또 ‘인공지능(AI) 안전망 솔루션’으로 전세사기를 근절한다. 집주인의 신용 상태, 물건의 권리 관례 등을 미리 파악하는 AI기술로 세입자를 보호하겠다는 것이다.
이와 함께 익명성이 보장된 카카오톡 전용 채널 등을 활용한 ‘부동산 부패 제보 핫라인’ 신고센터를 개설할 예정이다. 담합 지시 문자나 녹취록 등 결정적 증거를 제공해 적발에 기여한 공익 제보자에게는 최대 5억원 규모의 신고 포상금을 지급할 방침이다.
김동연 지사는 “부동산 범죄는 끝까지 추적해 무관용 원칙으로 법의 심판대에 세울 것”이라고 천명했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사