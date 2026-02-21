[속보] 李대통령, 산림청장 직권면직 “중대한 현행법 위반”

[속보] 李대통령, 산림청장 직권면직 “중대한 현행법 위반”
이재명 대통령DL 21일 김인호 산림청장의 위법 행위가 발견됐다며 직권면직 조치했다.
청와대는 이날 “산림청장이 중대한 현행 법령 위반 행위를 해 물의를 야기한 사실을 확인하고 직권면직 조치했다”고 밝혔다.
청와대는 이어 “앞으로도 이재명 정부는 공직 사회 기강을 확립하고 국민 눈높이에 맞는 행정 실현을 위해 각 부처 고위직의 법령 위반 행위에 대해 엄중하게 처리할 방침”이라고 밝혔다.
김 청장은 약 6개월 만에 자리를 내려놓게 됐다. 김 청장은 신구대 환경조경학과 교수 출신으로 더불어민주당 정책위원회 부의장과 환경교육혁신연구소장 등을 지내다 새 정부 출범 후인 지난해 8월 임명됐다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
