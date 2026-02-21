시사 전체기사

블랙핑크, 유튜브 구독자 1억명 돌파…전세계 아티스트 최초

입력:2026-02-21 11:15
블랙핑크. YG엔터 제공

걸그룹 블랙핑크가 유튜브 구독자 1억명을 돌파했다.

유튜브는 21일 공식 아티스트 채널 가운데 블랙핑크가 최초로 구독자 1억명을 달성했다고 발표했다.

블랙핑크 유튜브 채널은 2016년 6월 개설돼 약 9년 8개월 만에 대기록을 달성했다. 현재 이 채널에 등록된 동영상은 648개다.

유튜브는 블랙핑크를 위해 제작한 ‘레드 다이아몬드 크리에이터 어워즈’를 전달했다고 밝혔다.

블랙핑크는 ‘뚜두뚜두’(DDU-DU DDU-DU), ‘킬 디스 러브’(Kill This Love)를 포함해 지금까지 공식 채널 내 9개 영상을 유튜브 ‘빌리언(10억) 뷰 클럽’에 올렸다.

또 최초 공개 이후 24시간 내 최다 조회수를 찍은 뮤직비디오 상위 10개 중 3개를 기록 중이다. 지난 12개월 동안 블랙핑크는 유튜브에서 33억회 이상의 조회수도 기록했다.

유튜브는 블랙핑크에 대해 “강렬한 에너지와 압도적인 퍼포먼스로 전 세계를 사로잡은 블랙핑크는 연이은 메가 히트곡으로 유튜브에서 글로벌 찬사를 받아왔다”고 평했다.

김민영 기자 mykim@kmib.co.kr

