산업장관 “대미 수출 여건, 큰 틀서 유지… 국익 부합 총력 대응“

김정관 장관 긴급 대책회의 주재

위법 판결에 15% 상호관세 무효

자동차 관세 유지, 임시관세 추가



미국 연방대법원의 ‘트럼프 상호관세’ 위법 판결과 관련해 정부가 긴급 대책회의를 열고 “대미 수출 여건은 큰 틀에서 유지될 것“이라며 “국익에 가장 부합하는 방향으로 총력 대응하겠다”고 밝혔다.



산업통상부는 21일 오전 김정관 산업부 장관 주재로 여한구 통상교섭본부장 및 소관부서 국·과장, 주미·주일 대사관 상무관과 함께 ‘IEEPA(국제비상경제권한법) 관세 관련 미국 연방대법원의 판결 분석 및 대응방향’ 논의를 갖고 이 같이 밝혔다. 지난 20일(현지시간) 미 연방대법원은 트럼프 행정부가 IEEPA에 근거해 세계 각국에 대해 부과한 상호관세 및 펜타닐 관세는 모두 위법해 무효라고 판결했다.



김 장관은 “이번 판결로 대미 수출 불확실성이 다소 높아졌으나 한·미 관세 합의를 통해 확보된 대미 수출 여건은 큰 틀에서 유지될 것”이라고 말했다. 이어 “정부는 판결 내용과 미 행정부의 후속 조치, 그리고 주요국 동향을 종합적으로 검토해 국익에 가장 부합한 방향으로 총력 대응하고, 우리 기업의 이익을 보호하기 위해 최선을 다 하겠다”고 밝혔다.



산업부에 따르면 미 연방대법원 판결로 현재 한국에 부과되는 15% 상호관세는 무효가 된다. 다만 IEEPA가 아닌 무역확장법 등에 근거해 부과되고 있는 자동차·철강에 대한 품목관세 등은 이번 판결과 무관하게 유지된다고 설명했다.



산업부는 “특히 미 행정부가 판결 직후 무역법 122조에 따른 글로벌 10% 관세 부과 포고령을 발표한 만큼, 산업부는 미 측의 향후 조치 내용을 지속적으로 파악하면서 불확실성을 최소화하기 위해 노력할 계획”이라고 덧붙였다.



정부는 오는 23일 김 장관 주재로 상호관세 위법 판결과 관련한 국내 업종별 영향 점검 및 대응전략을 논의하기 위한 민·관 합동 대책회의를 개최할 예정이다.



산업부는 “한·미 관세합의 이행과 관련해 그간 미 측과 긴밀히 진행해 온 우호적 협의를 지속해 나가는 동시에, 이번 판결에서 명확한 언급이 없는 상호관세 환급에 대해서는 향후 미 측 관련 동향을 예의주시할 예정”이라며 “경제단체·협회 등과 협업해 우리 기업들의 피해를 최소화하기 위한 지원방안을 모색해 나갈 방침”이라고 밝혔다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



