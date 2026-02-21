시사 전체기사

李대통령 “언론, 국내 문제 외국정부에 질문…근본적 문제”

입력:2026-02-21 10:22
이재명 대통령이 20일 대전 유성구 카이스트(KAIST)에서 열린 학위수여식에서 축사하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 1심 판결을 둘러싼 미국의 입장을 소개한 보도를 두고 언론의 태도를 문제 삼았다. 국내 사법 판단에 대해 외국 정부의 입장을 묻는 행위 자체가 부적절하다는 취지다.

이 대통령은 21일 자신의 SNS 엑스(X·옛 트위터)에 관련 기사를 공유하며 “근본적 문제는 한국의 일부 언론이 국내 문제에 대한 의견을 외국정부에 물어본다는 것”이라며 “정치와 독립된 사법 판결에 대한 입장을 외국정부에 질의하는지 이해하기 어렵다”고 밝혔다.

이재명 대통령 X 캡처

이어 이 대통령은 “외국 정부가 국내 사안에 개입하면 내정간섭이라 문제 제기를 하는 것이 언론의 정상적인 모습 아니겠느냐”며 “재판에 대한 입장을 미국에만 물었는지 아니면 일본, 중국, 유럽 등 다른 나라에도 물었는지 궁금하다”고 덧붙였다.

이 대통령이 언급한 기사는 윤 전 대통령 1심 선고 이후 미 국무부가 밝힌 공식 입장을 전한 내용이다. 미 국무부는 “해당 사안은 한국 사법 체계의 문제”라며 “미국은 민주적 제도의 독립성을 존중한다”고 밝혔다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

