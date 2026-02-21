‘첫 피의자 조사’ 박나래 “심려 끼쳐드려 죄송”
출석해 8시간 조사 후 귀가
전직 매니저들에게 이른바 ‘갑질’을 했다는 의혹과 함께 불법 의료 시술 논란에 휩싸인 방송인 박나래(41)씨가 경찰에 출석해 조사를 받은 뒤 귀가했다.
서울 강남경찰서는 20일 오후 3시부터 오후 10시 40분까지 약 8시간에 걸쳐 박씨를 특수상해 혐의 피의자 신분으로 조사했다. 박씨가 피의자 자격으로 조사를 받은 것은 이번이 처음이다. 앞서 그는 고소인 신분으로 한 차례 경찰 조사를 받은 바 있다.
조사를 마치고 나온 박씨는 “성실히 조사에 임했고, 사실대로 답변했다”며 “저로 인해 심려를 끼쳐드려 죄송하다”고 밝혔다.
다만 매니저를 상대로 한 갑질 의혹과 술잔을 던졌다는 주장에 대해서는 “수사를 통해 가려질 사안”이라며 “사실과 다른 부분은 바로잡을 것”이라고 말했다. 구체적으로 어떤 부분이 허위냐는 질문에는 “수사 과정에서 밝혀질 문제”라며 말을 아꼈다. 매니저들에게 전할 입장이 있느냐는 질문에도 별도의 답변은 하지 않았다.
박씨는 모친과 전 남자친구에게 급여를 지급했는지, 출석 일정을 연기한 배경은 무엇인지 등을 묻는 질문에는 답하지 않은 채 차량에 탑승했다.
박씨의 전 매니저들은 박씨가 사적인 업무를 지시하고, 술잔을 던져 상해를 입혔다고 주장하며 특수상해 및 명예훼손 혐의로 고소했다. 이와 함께 ‘주사 이모’로 불리는 인물을 통한 불법 의료 시술 의혹도 제기됐다.
이에 맞서 박씨는 전 매니저들을 공갈미수와 업무상 횡령 혐의 등으로 맞고소한 상태다. 경찰은 최근 불법 시술을 한 것으로 지목된 인물과 전 매니저를 불러 사실관계를 확인했다.
박씨는 당초 12일 출석할 예정이었으나 소환 일정이 외부에 알려진 이후 건강상의 이유를 들어 연기를 요청했다. 경찰은 이날 조사 내용을 토대로 추가 조사 여부와 향후 수사 방향을 검토할 방침이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
