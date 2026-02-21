시사 전체기사

트럼프 “전 세계 10% 관세 부과 서명, 즉시 발효”…대법원 판결에 맞불

입력:2026-02-21 09:02
수정:2026-02-21 09:15
도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 미 연방대법원의 상호관세 위법 판결에 맞서 전 세계에 10%의 관세를 부과하는 새로운 행정 명령에 서명했다.

트럼프는 이날 트루스소셜에 “방금 백악관 집무실에서 전 세계 모든 국가에 대한 10% 관세를 부과하는 명령에 서명하게 돼 큰 영광”이라며 “이 조치는 거의 즉시 효력을 발휘할 것”이라고 밝혔다.

트럼프는 앞서 대법원 판결 뒤 백악관 기자회견에서 무역법 122조에 근거해 전 세계에 10% 추가 관세를 부과하는 행정명령에 서명하겠다고 밝힌 바 있다. 또 무역법 301조에 근거한 관세 조사도 시작한다고 했다. 대법원의 위법 판결 당일 곧바로 이에 맞불을 놓는 행정명령에 서명한 것이다.

무역법 122조는 대통령에게 최장 150일간 최대 15%의 관세를 부과할 권한을 부여한다. 무역법 301조도 외국 정부의 부당하거나 불합리하고 차별적 행동 등에 맞서 관세를 부과할 권한을 준다. 대법원 판결로 국제경제비상권한법(IEEPA)에 근거한 상호관세를 더 이상 징수할 수 없게 되자 플랜 ‘B’를 내세운 것으로 해석된다.

워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr

