李대통령 최측근 김남준 ‘사직서’ 김용 ‘출판회’…의미는?

청와대 출입 기자들에게 남긴 문자를 통해 “오늘 오전에 사직서를 제출했고, 새로운 도전에 나선다”며 “더 성공해서 다시 보는 날을 기대하겠다”고 각오를 밝혔다.

이재명 대통령의 최측근 김남준 청와대 대변인은 ‘사직서’를 제출하고, 김용 전 민주연구원 부원장은 ‘출판회’를 열면서 관심이 증폭되고 있다.김 대변인은 20일 이 대통령의 국회의원 시절 지역구이자 정치적 고향이었던 인천 계양을 보궐선거 출마를 위해 사직서를 냈다.이재명 정부의 국정 동력을 뒷받침하기 위한 행보라는 분석이 흘러나온다.이날 그는김 대변인은 성남 지역방송 기자로 활동하다가 2014년 이재명 당시 성남시장의 제안을 받고 성남시에 들어갔고,경기도지사 시절에는 언론비서관을, 국회의원때는 보좌관을, 당대표 시기에는 당무조정 부실장, 대선에서는 후보 일정 총괄담당을 맡았다. 지난해 대선 직후 청와대 제1부속실장에 임명돼 일하다가 소통 기능 강화를 목적으로 강유정 대변인과 공동 대변인을 맡아 일해 왔다.이 대통령을 항상 가장 가까운 곳에서 보좌하면서 ‘복심’으로 통했다.이날 이 대통령의 또 다른 최측근인 김용 전 부원장은 경기아트센터에서 저서 ‘대통령의 쓸모’ 2차 출판회를 열었다.김 전 부원장은 “우리는 새로운 세상, 대동세상, 억강부약을 만들자고 했던 꿈을 이재명 대통령을 만드는 것으로 실현했다”며 “국민의 삶을 실질적으로 바꾸는 힘 , 그것이 곧 대통령의 쓸모다. 사람들은 저를 이재명 대통령의 측근이라고 하는데 이 대통령이 국민의 측근”이라고 강조했다.대통령의 쓸모는 이 대통령의 지근거리에서 정치철학을 함께 공유한 김 전 부원장이 “대통령이라는 자리는 국민 위에 군림하는 것이 아니라 국민을 위해 어떻게 쓰일 수 있는지 ‘국민이 주인인 나라’”라는 이재명 정부의 국정 철학과 맞닿아 있다.김 전 부원장은 이재명 당시 성남시장때 시의원, 경기도지사 시절에는 대변인, 당대표 시기에는 민주연구원 부원장 등을 역임하면서 자타공인 핵심 측근으로 알려져 있다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지