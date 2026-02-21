[속보] ‘1500m 금’ 김길리 2관왕…최민정 최다메달 新
한국 쇼트트랙의 차세대 에이스 김길리(성남시청)가 생애 첫 올림픽에서 2관왕을 달성했다. 최민정(성남시청)은 여자 3000m 계주 우승에 이어 은메달 1개를 추가하며 한국 동·하계올림픽 최다 메달 신기록을 수립했다.
김길리는 20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2025 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 1500m 결승에서 2분32초076의 기록으로 1위를 차지하며 금메달을 목에 걸었다. 2분32초450의 기록으로 김길리의 뒤를 이은 최민정이 은메달을 수확했다. 코린 스토다드(미국)가 2분32초578을 기록해 동메달을 차지했다.
레이스 초반 김길리와 최민정은 4위와 5위에 자리했다. 최민정이 7바퀴를 남기고 바깥쪽으로 추월해 2위로 올라섰다. 이어 김길리가 5바퀴를 남기고 3위로 순위를 앞당기며 추격에 나섰다.
우승을 노리는 최민정과 김길리가 선두를 달리던 스토다드를 앞에 두고 동시에 인코스와 아웃코스로 나뉘어 추월에 성공했다. 최종 승자는 김길리였다. 김길리는 마지막 바퀴에서 속도를 붙여 최민정을 앞지른 뒤 그대로 결승선까지 내달렸다.
김길리는 이번 대회 3번째 메달, 2번째 금메달을 장식했다. 김길리는 여자 1000m 동메달, 3000m 계주 금메달에 이어 1500m 우승으로 자신의 첫 번째 올림픽을 화려하게 마무리했다. 김길리는 지난해 5월 국가대표 선발전 1위로 올림픽행을 확정하며 메달 릴레이를 예고했다.
1500m 은메달을 차지한 최민정은 다시 한 번 역사를 썼다. 최민정은 통산 세 차례 올림픽에서 금메달 4개와 은메달 3개로 총 7개의 메달을 얻었다. 이승훈(스피드스케이팅)과 진종오(사격), 김수녕(양궁·이상 6개)을 넘어 한국 동·하계올림픽 최다 메달 신기록을 작성했다.
