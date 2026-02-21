[속보] 한국, 쇼트트랙 男계주 2회 연속 은메달
한국 쇼트트랙 대표팀이 동계올림픽 남자 5000m 계주에서 2회 연속 은메달을 획득했다.
황대헌(강원도청), 이정민, 이준서(이상 성남시청), 임종언(고양시청)이 출전한 한국은 20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2025 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5000m 계주 결승에서 6분52초239의 기록으로 2위를 차지했다. 6분51초847의 네덜란드가 1위로 금메달을, 개최국 이탈리아가 6분52초335로 3위에 올라 동메달을 챙겼다. 한국은 2022년 베이징 대회에 이어 또 하나의 남자 계주 은메달을 추가했다.
레이스 초반 후미에 자리잡은 한국은 15바퀴를 남기고 황대헌이 2위로 치고 올라갔다. 이후 한국은 12바퀴를 남겨두고 선두로 올라선 뒤 속도를 내기 시작했다. 하지만 네덜란드가 다시 선두로 올라섰고, 한국은 주춤한 사이 3위까지 밀렸다. 마지막 바퀴에서 전력 질주를 펼쳐 이탈리아를 밀어내고 2위로 결승선을 통과했다.
당초 목표였던 우승에는 실패했다. 한국은 2006년 토리노 대회 이후 20년 만에 올림픽 남자 계주 우승에 도전했으나, 뜻을 이루지 못했다.
이번 대회 쇼트트랙 남자부 경기는 이날 계주 결승을 끝으로 막을 내렸다. 한국은 임종언이 남자 1000m 동메달에 이어 멀티 메달을 수확했다. 황대헌은 남자 1500m와 5000m 계주에서 2개의 은메달을 목에 걸었다.
한편 네덜란드의 옌스 반트바우트는 이번 대회 쇼트트랙 남자 1000m와 1500m, 5000m 계주를 석권하며 3관왕에 등극했다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
