[속보] 김길리, 女1500m 결승행…2관왕 도전

[속보] 김길리, 女1500m 결승행…2관왕 도전
김길리(성남시청)가 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결승에 올랐다. 여자 3000m 금메달, 여자 1000m 동메달을 딴 김길리는 대회 2관왕에 도전한다.
김길리는 20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2025 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 1500m 준결승 1조 경기에서 2분29초39의 기록으로 1위를 차지하며 결승에 진출했다. 아리아나 폰타나(이탈리아)가 2위로 결승에 올랐다.
김길리는 9바퀴를 남겨두고 선두로 치고 나갔다. 이후 폰타나에게 선두를 내줬다가 5바퀴를 남긴 시점에 다시 치고 나갔고, 결승선을 가장 먼저 통과했다. 같은 경기에 나선 노도희(화성시청)는 레이스 중반 하너 데스멋(벨기에)과 충돌한 뒤 경기를 마쳐 결승행에 실패했다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
