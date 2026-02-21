IOC 선수위원 원윤종 “눈 내리지 않는 국가의 동계올림픽 참가 돕고파”
한국 동계 종목 최초로 국제올림픽위원회(IOC) 선수위원에 당선된 원윤종이 “선수위원을 잘 뽑았다는 얘기를 듣고 싶다”며 “선수들의 목소리를 대변하고자 이 길에 접어들었다. 선수들이 믿음을 준 만큼 보답할 수 있도록 활동하겠다”는 각오를 전했다. 그는 “눈이 내리지 않는 국가의 선수도 동계올림픽에 나서고, 청소년 선수들을 지원하고 올림픽의 가치를 전달해 더 많은 종목에 여러 국가의 선수들이 나오게끔 돕고 싶다”는 포부도 밝혔다.
원윤종은 20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 코리하우스에서 열린 기자회견에서 “한국과 전 세계 스포츠 발전을 위해 열심히 활동하겠다는 다짐을 하고 이 자리에 왔다”며 당선 소감을 전했다. 원윤종은 전날 발표된 IOC 선수위원 선거 결과에서 전체 1위(1176표)로 11명의 최종 후보 중 2명을 뽑는 선수위원에 당선됐다. 한국 동계 종목 출신으로는 처음이고, 하계 종목 출신인 유승민 대한체육회장(탁구)과 문대성(태권도)에 이어 세 번째 한국인 IOC 선수위원으로 활동하게 됐다.
원윤종은 “2018년 평창 대회에서 유승민 체육회장(당시 선수위원)이 전방위로 활동했다. 한국 스포츠 발전에 기여하고 여러 스포츠 단체와 교류하며 외교관으로서 활동하는 모습이 강렬한 인상을 남겼다”며 “이후 기회가 됐을 때 저도 망설임 없이 도전하게 됐다”고 말했다.
사실 1위로 당선될 줄은 몰랐다고 한다. 원윤종은 “상위 2위 안에만 들자는 생각이었다. 선수위원 선거를 준비하면서 마음에 진정성을 새겼다”며 “선수들을 만나 직접 소통했던 게 긍정적 모습으로 비춰졌던 것 같다”고 전했다. 그는 선거 유세 기간 하루 평균 14~15시간 동안 각 선수촌을 돌아다니며 선수들을 만났다. 현재 진행 중인 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽은 세부 클러스터가 최대 6곳으로 나뉘어 분산 개최되고 있어 이동에 어려움이 많았다고 한다.
원윤종은 한 ‘엄마 선수’의 얘기가 가장 기억에 남는다고 했다. 그는 “가족들을 데리고 올림픽에 출전했는데 아이를 돌보기 어려운 환경이라는 얘기가 들었다. 하계뿐 아니라 동계올림픽에도 이런 환경이 만들어질 수 있도록 적극적으로 전달하겠다고 했다”고 말했다.
또 규모가 작은 클러스터의 선수촌에선 올림픽 분위기가 나지 않는 의견도 접수했다. 원윤종은 “올림픽은 경쟁과 축제의 장인데, 일반 국제대회를 뛴 것 같다는 선수들도 있었다. 선수들이 올림픽을 즐길 수 있는 요소를 함께 구성한 축제 성격의 프로그램을 만들면 좋겠다고 생각했다”고 밝혔다.
원윤종은 22일 IOC 총회 승인을 거친 뒤 8년의 선수위원 임기에 돌입한다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
