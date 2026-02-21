박광운 민주당 부대변인, 인천 영종구청장 예비후보 등록
박광운 더불어민주당 부대변인은 오는 6월 3일 치러지는 제9회 지방선거에 출마하기 위해 예비후보 등록을 했다고 21일 밝혔다.
박 예비후보는 이해찬 국회의원 보좌관, 이재명 당대표 비서실 국장, 해양수산부 장관정책보좌관 등 15년간 중앙정치무대에서 경험을 쌓아왔으며 2018년부터 살아온 영종에서 공직에 봉사하겠다는 뜻을 보였다.
지난 1월 17일 출판기념회와 이달 4일 출마선언식에 이어 20일 예비후보 등록 첫날 영종구청장 예비후보 등록까지 선도적 행보를 보이고 있는 박 예비후보의 준비된 면모에 지역정가가 주목하고 있다는 분석이 잇따르고 있다.
박 예비후보는 영종하늘도시 중심상가지역에 선거사무실을 꾸리고 중앙과 지역정가는 물론 연구현장에서 풍부한 경력을 쌓은 인원들을 포진시켜 설 명절에도 일정과 기획, 메시지 전략 수립으로 분주했던 것으로 알려졌다.
박 예비후보는“이해찬에게 배운대로 이재명의 실용주의를 실천해서 새로운 영종시대를 열겠다”고 다짐하면서 “초대 영종구 출범의 의미를 잘 살리기 위해 비전과 정책을 잘 준비해서 낮은 자세로 영종구민께 다가가겠다”고 의지를 드러냈다.
박 예비후보는 주요공약으로 ▲영종보건의료원 설립 ▲인천공항경제권특별법 제정 ▲제2공항철도 추진 ▲AI, 에너지전환 실증도시 추진 ▲영종투명사회협약 체결을 제안했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
