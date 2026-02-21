시사 전체기사

靑, 美 ‘상호관세 위법’ 판결에 “국익 부합 방향으로 검토”

입력:2026-02-21 01:40
청와대는 21일 미국 연방대법원이 도널드 트럼프 대통령의 상호관세 부과를 위법이라고 판결한 것과 관련해 “정부는 연방대법원 판결 내용 및 미국 정부의 입장을 종합적으로 살펴보고, 국익에 가장 부합하는 방향으로 (대응을) 검토해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

청와대는 이번 판결이 향후 한·미 관세 협상에 어떤 영향을 미칠지 검토한 뒤 구체적인 대응 전략을 수립할 것으로 관측된다. 청와대 관계자는 이와 관련해 “관련 부처와 상황을 공유하고 대응책을 논의해야 한다”며 이른 시일 내 관계장관회의 등을 개최할 수 있음을 시사하기도 했다.

다만 한국 정부도 이번 판결에 최대한 신중하게 대응해야 한다는 의견도 나온다. 트럼프 대통령과 미 행정부가 연방대법원 판단에도 상호관세 부과 정책의 연속성을 유지할 경우 한·미 관세 협상의 큰 틀은 변동 없이 유지될 가능성이 높기 때문이다.

미 연방대법원은 20일(현지시간) 국제비상경제권한법(IEEPA)이 대통령에 관세 부과 권한을 주지는 않는다며 트럼프 대통령의 상호관세 부과가 위법이라는 취지의 판결을 했다.

이동환 기자 huan@kmib.co.kr

