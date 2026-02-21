美 대법원, 트럼프 관세 ‘위법’ 판결…관세 환급, 플랜 ‘B’ 정책 등 대혼란 예상

대법원, 6대 3으로 국제비상경제권한법 근거 관세 위법 판결

‘관세 킹’ 트럼프 정치적 타결…환급 등 혼란 거셀 듯

트럼프 행정부 ‘플랜 B’로 관세 정책 지속 시도할 듯

청와대 “국익에 부합하는 방향으로 검토”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 4월 백악관에서 상호관세 정책을 발표하는 모습. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 정책에 대해 미 연방대법원이 20일(현지시간) 위법이라고 판단했다. 트럼프 대통령의 핵심 경제 정책인 상호관세의 법적 기반이 사라지면서 일대 혼란이 예상된다. 한국을 비롯한 일본 유럽 등이 상호관세를 낮추기 위해 약속한 대규모 대미 투자에도 영향이 불가피해 보인다.



대법원은 이날 트럼프가 상호관세 부과 근거로 제시한 국제비상경제권한법(IEEPA)이 대통령에 관세 부과 권한을 주지 않는다고 6대3으로 판단했다. 지난 1심과 2심의 위법 판결 기조를 유지한 것이다.



연방대법원은 판결문에서 IEEPA가 대통령에 무제한적인 관세 부과 권한을 부여한 것으로 해석할 수 없다고 봤다. 대통령이 의회의 명시적 승인 없이 IEEPA만을 근거로 대규모 관세를 부과하는 것은 권한 밖의 일이라는 것이다.



앞서 지난해 11월 구두 변론에서도 보수 성향 대법관들조차 IEEPA를 근거로 관세를 부과하는 것이 합법적인지에 대한 의구심을 제기하는 등 광범위한 관세의 법적 근거를 두고 논란이 계속됐다.



트럼프의 상징 정책인 상호관세가 보수 우위 대법원에서도 위법 판결을 받으면서 정치적 타격은 불가피해졌다. 트럼프는 그동안 관세가 합법이라며 대법원을 압박하는 여론전을 펼쳐왔다. 트럼프는 관세가 무효화될 경우 미국이 끝장날 것이라는 경고성 글을 연이어 올렸다. 트루스소셜에 자신의 사진과 함께 “관세 왕”(The Tariff King), “미스터 관세(Mister Tariff)”라는 문구를 올리며 대법원을 압박해왔다.



하지만 대법원이 IEEPA를 근거로 부과한 관세부과에 대해 무효 결정을 내리면서 전 세계를 압박해온 관세 정책에 급제동이 걸렸다.



트럼프 행정부는 그동안 IEEPA에 근거한 관세 정책이 위법이 될 경우 ‘다른 수단’을 통해 관세 정책을 이어가겠다고 밝힌 바 있다. 이 경우 무역확장법에 따른 품목별 관세 확대 적용 방식, 라이선스 수수료 등이 대안으로 거론된다.



트럼프는 지난달 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 대법원이 무효 판결을 내릴 경우 ‘라이선스 수수료’로 이를 대체할 수 있다고 밝혔다. 이는 수입업자에게 수입 면허를 발급하는 대신 라이선스 수수료를 내도록 한다는 취지로 해석된다.



다만 다른 ‘플랜 B’ 정책들은 IEEPA처럼 광범위하게 적용하기 어렵다는 한계가 있다. 트럼프 본인도 IEEPA 관세가 위법이 날 경우 환급 등 대혼란이 예상된다고 경고한 바 있다.



청와대는 연방대법원의 판결과 관련해 ”정부는 연방대법원 판결 내용 및 미국 정부의 입장을 종합적으로 살펴보고, 국익에 가장 부합하는 방향으로 (대응 방안을) 검토해 나갈 예정“이라고 밝혔다. 현재 한국은 트럼프가 상호관세를 25%로 재인상하겠다고 위협한 이후 미국 측과 협상을 이어가고 있는 상태다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



