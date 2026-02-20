부상 딛고 銅 유승은 “스노보드 놓을 뻔…이제 더 열심히”
한국 스노보드 빅에어 종목 최초로 올림픽 동메달을 딴 유승은(성복고)이 대회를 마친 소감을 전했다. 지난해 각종 부상에 시달렸던 유승은은 “올림픽 직전까지 스노보드를 괜히 탔다는 생각을 했었다”며 “지금 이 자리까지 온 것을 생각하면 그래도 잘했다는 생각이 든다. 잘 타는 것보단 더 열심히 하는 선수로 기억되고 싶다”고 말했다.
유승은은 20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 코리아하우스에서 열린 메달리스트 기자회견에서 “많은 부상에도 주변에 계신 분들이 도와줘서 여기까지 왔다. 저 혼자서는 절대 못 왔을 것”이라며 이같이 말했다. 유승은은 지난 9일 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어에서 한국 최초로 입상에 성공했다.
새 역사를 쓴 유승은에게는 많은 축하 인사가 쏟아지고 있다. 유승은은 “주로 해외에 있다 보니 사실 친구가 없다. 학교에서 인사를 잘 나누지 못했던 친구들까지 축하 연락을 해줘서 너무 고마웠다”며 “10년여 전 유치원 친구 어머니들까지 연락이 왔다고 어머니께 전해 들었다”고 말했다. 그는 “2018 평창올림픽 남자 슬로프스타일 금메달리스트 레드 제라드와 같은 유명 선수들이 ‘경기를 너무 재밌게 봤다’고 메시지를 보내줘서 기뻤다”고도 했다.
유승은은 빅에어에서 입상했으나, 슬로프스타일 결선에서 아쉽게 12위에 머물렀다. 그는 “슬로프스타일에서 제 런을 다 성공하지 못한 건 아쉬웠고 후회가 남았다. 부족함을 많이 느꼈다”며 “주 종목인 빅에어에 비해 연습을 많이 하지 못했다. 앞으로는 두 종목 다 잘하는 선수가 되도록 노력하겠다”고 다짐했다. 이번 올림픽에서 가장 기억에 남는 것은 “빅에어 1차 런에 나선 순간”이라고 말했다.
유승은은 “기술을 성공했을 때 주는 쾌감이 스노보드의 매력”이라며 “다른 사람들이 제 기술을 봤을 때 재밌거나 멋있다고 느끼고, 제가 기쁨을 줄 수도 있는 매력적인 스포츠”라고 말했다. 유승은 역시 여자 하프파이프 금메달을 딴 최가온(세화여고)처럼 주로 해외에서 스노보드 훈련을 한다. 유승은은 “일본 전지훈련을 많이 다녀서 자연스럽게 일본어를 익혔다. 근육 트레이닝 정도를 제외하면 대부분 해외에서 스노보드를 탄다”고 말했다.
아직 고등학생인 그는 “올림픽에 수학책도 가져왔지만 긴장이 돼서 많이 보지 못했다. 그래도 공부는 계속 하고 싶다”며 “스노보드 선수로서 집중을 하겠지만 공부를 아예 놓지는 않을 것”이라고 강조했다. 두 종목에 출전하느라 대회 체류 시간이 길었던 유승은은 “한국에 가서 김치찌개와 소고기국밥, 순대국밥, 감자탕을 먹고 싶다. 너무 좋아한다”고 말했다.
다음 목표를 구체적으로 정해두지 않았다. 다만 그는 “한국에 돌아가 다시 생각해 보겠다”며 “더 멋있는 퍼포먼스를 보여드릴 수 있도록 연습을 많이 해야 할 것 같다”고 전했다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사