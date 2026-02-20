남양주시, 황금산 공공캠핑장·생태숲 등 본격 추진
26알 황금산 근린공원 주민설명회 개최
경기 남양주시가 황금산에 공공캠핑장과 생태숲 등 다양한 체험 공간을 포함한 근린공원 조성을 본격 추진한다.
남양주시는 오는 26일 다산2동주민센터 회의실에서 주민설명회를 열고, 사업 추진 배경과 도시관리계획 결정(안) 등 주요 내용을 주민에게 안내하며 의견을 수렴할 예정이다.
이번 사업은 양정역세권 도시개발사업과 연계해 개발제한구역 훼손지를 복구하는 프로젝트로, 도시 개발로 훼손된 자연환경을 회복하고 생활권 녹지를 확충하는 데 초점을 맞췄다.
황금산은 다산지금지구와 가운지구 등 대규모 시가지와 인접해 접근성이 뛰어난 지역으로, 시는 15만1000㎡ 규모의 기존 훼손지를 누구나 찾을 수 있는 녹지 공간으로 재조성할 계획이다.
공원에는 공공캠핑장과 생태숲, 황토 맨발길, 자연학습장 등 특색 있는 체험 시설이 들어서며, 가족 단위 체험과 자연 학습이 가능한 공간으로 꾸며질 예정이다.
시는 주민설명회를 통해 수렴된 의견을 종합적으로 검토해 사업 계획에 반영하고, ‘세대와 공간을 잇는 그린네트워크’ 콘셉트 아래 택지지구와 원도심 간 균형 발전을 도모할 계획이다.
남양주시 미래도시추진단장은 “이번 사업은 도시개발사업 구역을 넘어 원도심까지 함께 상생하는 균형 발전의 일환”이라며 “시민 누구나 일상에서 자연을 체감할 수 있는 공원으로 조성해 나가겠다”고 말했다.
