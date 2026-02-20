‘매니저 갑질·불법 의료행위 의혹’ 박나래, 첫 경찰 출석
전직 매니저들에 대한 ‘갑질’과 불법 의료행위 의혹을 받는 방송인 박나래(41)씨가 20일 경찰에 출석해 피의자 신분으로 조사를 받고 있다.
서울 강남경찰서는 이날 박씨를 특수상해와 의료법 위반 등 혐의를 받는 피의자 신분으로 불러 조사 중이다. 앞서 고소인 자격으로 한차례 조사받은 적은 있지만 피의자 신분 소환 조사는 이번이 처음이다.
박씨는 지난 12일 경찰에 출석할 예정이었으나, 이 같은 사실이 알려지자 안전 문제가 우려되고 건강도 좋지 않다며 조사 일정 연기를 요청한 바 있다.
경찰은 최근 박씨에게 불법 의료시술을 한 것으로 지목된 이른바 ‘주사 이모’ 이모씨와 전 매니저에 대한 조사를 마친 것으로 알려졌다.
한편, 박씨를 수사하던 강남경찰서 형사과장이 퇴직 후 박씨 측 변호 로펌에 합류한 사실이 알려지면서 수사 공정성 논란도 불거진 상태다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사