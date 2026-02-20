시사 전체기사

‘매니저 갑질·불법 의료행위 의혹’ 박나래, 첫 경찰 출석

입력:2026-02-20 18:48
개그우먼 박나래가 2023년 12월 4일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 MBC '나 혼자 산다' 10주년 기념 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 뉴시스

전직 매니저들에 대한 ‘갑질’과 불법 의료행위 의혹을 받는 방송인 박나래(41)씨가 20일 경찰에 출석해 피의자 신분으로 조사를 받고 있다.

서울 강남경찰서는 이날 박씨를 특수상해와 의료법 위반 등 혐의를 받는 피의자 신분으로 불러 조사 중이다. 앞서 고소인 자격으로 한차례 조사받은 적은 있지만 피의자 신분 소환 조사는 이번이 처음이다.

박씨는 지난 12일 경찰에 출석할 예정이었으나, 이 같은 사실이 알려지자 안전 문제가 우려되고 건강도 좋지 않다며 조사 일정 연기를 요청한 바 있다.

경찰은 최근 박씨에게 불법 의료시술을 한 것으로 지목된 이른바 ‘주사 이모’ 이모씨와 전 매니저에 대한 조사를 마친 것으로 알려졌다.

한편, 박씨를 수사하던 강남경찰서 형사과장이 퇴직 후 박씨 측 변호 로펌에 합류한 사실이 알려지면서 수사 공정성 논란도 불거진 상태다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

