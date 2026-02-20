‘내란·외환 시 사면 제한’ 사면법 개정안 법사소위 통과
내란·외환의 죄를 지은 경우 사면을 제한하는 골자의 사면법 개정안이 국회 법제사법위원회 소위원회를 통과했다. 더불어민주당은 전체회의와 본회의 처리에도 속도를 내겠다고 밝혔다.
법사위 법안심사1소위원회는 20일 회의에서 사면법 개정안을 심사·처리했다. 내란·외환 범죄자에 대한 대통령의 일반·특별사면을 원칙적으로 제한하되, 국회 재적 5분의 3의 동의가 있을 때 한해 사면할 수 있게 하는 내용이다.
민주당에서는 1심 법원이 윤석열 전 대통령에 대해 내란 우두머리 혐의로 무기징역을 선고한 직후부터 사면법 개정안을 조속히 처리해야 한다는 주장이 힘을 받았다. 한병도 원내대표는 이날 최고위원회의에서 “내란 수괴 윤석열이 교도소 담장을 걸어 나올 수 없도록 사면법 개정안을 조속히 처리하겠다”며 국민의힘을 향해 협조를 당부했다.
법사위 민주당 간사이자 1소위 위원장인 김용민 의원은 “내란범을 사면조차 하지 않겠다는 의지를 확실히 보여줌으로써 미래에 있을 내란범의 싹을 지금부터 자르겠다는 것”이라고 강조했다. 대통령의 고유 권한인 사면권을 일반법으로 제한할 수 있냐는 질문에는 “헌법에서 법률에 입법 재량을 충분히 주고 있다”며 “내란·외환의 경우에는 현직 대통령도 소추 가능하도록 특별하게 다루는 범죄”라고 답했다.
역시 사면법 개정을 주장했던 조국 조국혁신당 대표는 이날 소위 직후 페이스북 글을 올려 “하루라도 빨리 사면법을 개정해 내란 우두머리는 사면을 금지하도록 대못을 박아야 한다”고 주장했다. 아울러 우원식 국회의장을 향해서는 국회 지하통로에 걸린 역대 대통령 취임 선서 사진에서 윤 전 대통령 사진을 치워달라고도 요구했다. 조 대표는 “(국회 지하에) 내란 우두머리 전두환의 사진은 없다. 민주공화국을 파괴한 중대 범죄자의 사진을 국회에 걸어두지 않는 것이 상식이기 때문”이라고 지적했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사