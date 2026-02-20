고객 금 3000돈 훔쳐 달아난 종로 금은방 주인…경찰 추적 중
세공 맡긴 금제품·금괴 대리 구매 현금 챙겨
시가 26억원 이상
금은방 주인이 고객들이 맡긴 귀금속 등 금 3000여돈을 챙겨 도주해 경찰이 추적 중이다.
서울 혜화경찰서는 종로구에서 금은방을 운영하던 50대 A씨의 행방을 추적하고 있다고 20일 밝혔다. A씨는 지난 12일 오후 고객들이 세공을 맡긴 금제품과 금괴를 대신 구매해 달라며 미리 보낸 현금 등을 챙겨 달아난 혐의를 받는다.
경찰에는 A씨로부터 피해를 봤다는 내용의 고소장이 다수 접수됐다. 단체 채팅방에 모인 피해 인원은 30명이 넘으며, 이들이 주장하는 피해 규모는 약 3000돈으로 알려졌다. 금 3000돈은 시가로 26억원이 넘는다.
경찰은 CCTV 등을 토대로 A씨의 동선을 추적하는 한편 정확한 피해 규모를 파악 중이다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
