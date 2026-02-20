사망 교사에 병가 준 것처럼 허위 경위서까지 냈는데… “징계 없음”
지난해 5월 학생 가족의 민원 등에 시달리다 숨진 제주 모 중학교 교사 사건과 관련해, 학교 법인이 교장과 교감에게 지나치게 낮은 수준의 징계 처분을 내려 논란을 낳고 있다. 경징계 처분을 요구해 제 식구 감싸기라는 비판을 받았던 도교육청도 해당 법인에 재심의를 요구했다.
20일 교육계에 따르면 해당 학교 법인은 이달 4일 징계위원회를 열어 교장에게는 ‘견책’, 교감에게는 ‘징계 없음’ 결정을 내렸다. 이는 지난해 제주도교육청이 진상조사 후 관리자에 대한 경징계를 요청한 데 따른 후속 조치였다.
교감은 사망 교사가 민원에 시달리던 중 병가를 요청했으나 “민원 해결 후 가라”며 반려했다. 이후 국회 국정감사 자료 제출 과정에서 병가를 허락한 것처럼 허위 경위서를 작성해 제출했다. 해당 문서는 교장이 최종 결재한 것으로 알려졌다.
교육부는 2023년 서울 서이초 교사 사망 이후, 교사가 직접 민원을 감당하지 않고 교장을 중심으로 학교가 공식적으로 대응하도록 하는 내용의 매뉴얼을 마련했지만, 이번 사건에서는 매뉴얼이 제대로 작동하지 않았다. 결국 교사 사망이라는 중대한 결과로 이어졌고, 관리자들은 사실상 책임을 면하게 됐다.
이 같은 징계 결과가 알려지자 전교조 제주지부는 20일 성명을 내고 “학교 법인의 기만적 징계 의결을 강력 규탄한다”고 밝혔다.
이어 “위기 상황에서 관리자가 방패가 되어주지 못했고, 사후에도 책임이 분명히 따르지 않는다면 어느 교사가 안심하고 교육활동에 전념할 수 있느냐”고 비판했다.
제주도교육청은 해당 법인의 징계가 당초 요구한 범위에 미치지 못한다고 판단해 지난 13일 재심의를 요청했다.
재심의는 제주도교육청 징계심의위원회에서 진행될 예정이며, 날짜는 확정되지 않았다.
사망 교사의 유족은 20일 “허위 경위서를 국감장에 제출한 교감이 아무런 처벌을 받지 않았다는 사실을 믿을 수 없다”고 허탈감을 드러냈다.
고인은 지난해 5월 22일 근무하던 학교 건물에서 숨진 채 발견됐다.
국과수 심리부검 결과 학생 가족의 과도한 민원과 지속적인 과중 업무가 복합적으로 사망에 영향을 준 것으로 분석됐다.
해당 교사는 지난달 순직 인정을 받았다.
