다카이치 총리 시정연설, “이재명 대통령과 신뢰 기반 한·일관계 강화”
다카이치 사나에 일본 총리가 이재명 대통령과의 회담을 언급하며 한·일 관계 강화 의지를 표명했다. 북한에 대해서는 임기 내에 납치된 피해자들을 귀국시키고 싶다는 바람도 밝혔다.
다카이치 총리는 20일 도쿄 국회의사당에서 열린 특별국회 시정방침 연설에서 “지난달 이재명 대통령을 일본에서 맞이했다”며 “전략적으로 중요성이 높아지고 있는 현 상황에서 정상 간 신뢰 관계를 기반으로 한 솔직한 의견교환을 통해 관계를 더 강화하겠다”고 말했다. 다카이치 총리는 지난달 13일 자신의 고향 나라현에서 이재명 대통령을 초청해 첫 정상회담을 가진 바 있다.
그는 또 중국과 북한을 지목하면서 “국제질서가 크게 흔들리고 있다”며 책임 있는 외교를 전개하겠다는 포부도 밝혔다. “북한에 의한 모든 납치 피해자들의 귀국을 임기 중에 실현하고 싶다”고도 한 그는 “김정은 북한 국무위원장과 정상회담을 비롯해 모든 선택지를 배제하지 않고 돌파구를 찾기 위해 노력할 것”이라고 피력했다. 그러면서도 북한의 핵·미사일 개발에 대해 “한층 중대하고 임박한 위협”이라고 단언하며 “결코 용인할 수 없다”는 입장을 분명히 했다.
다카이치 총리는 일본과 갈등을 빚고 있는 중국에 대해 “전략적 상호이익 관계를 포괄적으로 추진하며 건설적이고 안정적인 관계를 구축하는 것이 일관된 방침”이라며 “중요한 이웃 나라이고 다양한 현안과 과제가 존재하는 만큼 의사소통을 지속하면서 냉정하고 적절하게 대응할 것”이라는 기존 입장을 재확인했다.
아울러 외교·안보 정책 핵심을 미국과의 동맹으로 꼽으면서 “가능하다면 내달 미국을 방문해 트럼프 대통령과 신뢰 관계를 견고히 하고 안보·경제·문화 등 모든 분야에서 양국 관계를 한층 더 강화할 것”이라고 밝혔다. 다카이치 총리는 최근 총선에서 공약으로 제시한 책임 있는 적극재정, 방위력 강화, 정부 기관의 정보 수집·분석 기능 강화, 헌법 개정 그리고 식료품 소비세의 2년간 한시 감면 등을 언급하며 “일본 열도를 강하고 풍요롭게”라는 사명을 완수할 것을 강조했다.
국정 전반에 걸친 기본 입장을 밝히는 총리의 시정연설은 통상 매년 1월 소집되는 정기국회에서 이뤄지지만 올해는 중의원 해산으로 특별국회에서 진행됐다. 다카이치 총리가 취임 후 시정방침 연설 한 것은 이날이 처음이다.
