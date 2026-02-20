대전시 “중앙로 지하상가 입찰 조회수 조작, 혐의 없음으로 종결”
대전 중앙로 지하상가 사용 허가 입찰 과정에서 불거진 조회수 조작 의혹이 경찰 수사를 통해 ‘혐의 없음’으로 종결됐다.
20일 대전시 등에 따르면 시 공유재산인 중앙로 지하상가는 지난 30여년간 민간에서 위탁 운영해왔다. 지난해 7월 사용 허가 기간이 만료되면서 상가 운영 일반경쟁 입찰이 진행됐다.
이 과정에서 일부 상인들은 시 공무원 등이 상가 입찰가를 올리기 위해 매크로 프로그램으로 입찰 조회수를 부풀리며 입찰을 방해했다고 주장했다. 같은 해 8월에는 시와 대전시설관리공단 관계자를 경찰에 고소했다.
대전경찰청이 약 6개월간 전산 장비 IP 주소 추적 및 정밀 분석을 실시한 결과 고소 내용과 관련된 부정행위나 증거가 발견되지 않았다. 경찰은 최종적으로 불송치 결정을 내렸다.
시는 의혹 제기와 상가 무단 점유로 낙찰자들이 제때 입점하지 못하고 재산 피해가 발생한 상황에 대해 유감을 표명했다.
낙찰자의 영업권을 보호하기 위해 향후 점포를 무단 점유 중인 이들을 대상으로 명도소송, 강제집행 등 법적 조치를 진행한다는 방침이다. 다음 달에는 공실 점포 39곳과 추가 발생 물량을 대상으로 일반(경쟁)입찰을 실시키로 했다.
시 관계자는 “수사 결과로 모든 의혹이 명백히 해소된 만큼 이제는 무단 점유 피해를 막고 상가를 온전히 시민의 품으로 돌려드려야 할 때”라며 “중앙로 지하상가가 대전을 대표하는 명품 상권으로 거듭나도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
