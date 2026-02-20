‘그날의 광주’ 이어 ‘그날의 국회’… 로블록스, 역사 왜곡 게임 또 삭제
비상계엄 당시 시민에게 총격 가하는 역사왜곡 게임
결국 로블록스서 퇴출
온라인 게임 플랫폼 로블록스가 최근 12·3 비상계엄 사태를 왜곡해 논란이 된 게임 ‘그날의 국회’를 커뮤니티 규정 위반으로 삭제했다.
로블록스는 20일 공식 입장을 통해 해당 체험에 대한 검토를 거쳐 삭제 조치를 단행했다고 밝혔다.
이달 초 플랫폼에 등장한 이 게임은 2024년12월 발생한 비상계엄 상황을 배경으로 삼고 있다. 이용자들이 계엄군이나 경찰 역할을 수행하며 국회에 진입하려는 시민을 향해 총격을 가할 수 있도록 설계돼 비판을 받아왔다.
로블록스는 정치적 인물이나 단체와 관련된 콘텐츠의 논의 및 묘사를 엄격히 금지하는 자사 커뮤니티 가이드라인을 토대로 삭제 조치했다고 설명했다.
로블록스는 그러면서 “모든 연령층의 이용자가 안전하고 시민의식을 갖춘 긍정적인 환경에서 플랫폼을 이용할 수 있도록 최선을 다하고 있다”고 덧붙였다.
게임을 제작하고 운영해온 관계자는 삭제 조치 직후 디스코드 채널을 통해 관련 내용을 보도한 국내 언론사들을 비난하며 반발한 것으로 알려졌다. 그리고 이튿날 서비스 종료를 선언했다.
로블록스에서는 2024년에도 5·18을 왜곡한 ‘그날의 광주’라는 게임이 게시돼 논란을 빚었다. 당시 5·18기념재단의 고발과 로블록스 측의 공식 사과 및 삭제 조치가 뒤따랐다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
