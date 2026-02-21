‘진격의 코스피’ 삼전 쉬어도, 5700·5800 연파… 이달 중 6000피 달성?
코스피가 하루에 5700선은 물론 5800선까지 뚫으면서 ‘육천피(코스피 6000)’를 가시권에 뒀다. 이르면 이달 중에도 코스피 6000을 달성할 수 있을지 관심이 쏠린다. 반도체 투톱은 ‘19만전자’와 ‘95만닉스’를 찍었고, 미국의 이란 공습 가능성으로 방산주가 크게 올랐다.
20일 코스피는 전장보다 131.28포인트(2.31%) 오른 5808.53으로 장을 마쳤다. 설 연휴 직후 이틀 연속 사상 최고치를 갈아치웠다. 코스피는 이날 19.64포인트(0.35%) 오른 5696.89로 개장한 뒤 오르락내리락하면서도 우상향 흐름을 지속했다. 장중 최고 5809.91까지 올라섰다.
‘반도체 투톱’ 삼성전자와 SK하이닉스는 모두 신고가를 경신했다. SK하이닉스는 전장보다 6.15% 오른 94만9000원에 장을 마감했다. 장중에는 95만5000원까지 치솟으며 신고가를 새로 썼다. 글로벌 사모펀드 블랙록이 SK하이닉스와 삼성전기(5.31%)의 지분을 확대하는 등 글로벌 패시브 자금이 지속적으로 유입되며 지수를 끌어올린 것으로 풀이된다.
삼성전자는 전날보다 0.05%(100원) 오른 19만100원에 장을 마감했다. 이날 보합권에 머무르며 19만전자가 깨지기도 했지만, 반등하며 19만전자를 회복했다.
이달 들어 조정을 조방원(조선·방산·원자력)주가 강세를 이어갔다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 열흘의 협상 시한을 제시하며 군사행동 가능성을 시사하면서 방산주들이 급등했다. 한화시스템이 전장보다 9.49% 급등했고, 한화에어로스페이스(8.09%)·현대로템(4.76%) 등도 강세를 보였다.
조선주 역시 미국 백악관이 미국 해양행동계획(AMAP)을 공개한 가운데 매수세가 몰렸다. 한화오션(6.61%)·HD한국조선해양(6.98%)·HD현대중공업(4.88%) 등이 강세였다. 정부의 대미투자 1호로 거론되는 원전도 정부 SMR 프로젝트 기대감이 더해지며 두산에너빌리티(5.18%) 등이 강세를 지속했다.
업종별로는 보험(7.95%), 금융(3.91%), 유통(2.97%), 운송장비·부품(2.86%), 기계·장비(2.84%), 건설(2.43%), 전기·전자(2.21%), 증권(2.14%) 등이 강세였고, 종이·목재(-1.36%), 오락·문화(-0.73%), 부동산(-0.34%), 섬유·의류(-0.32%) 등은 약세였다.
전날 약 5% 급등한 코스닥은 이날 전장보다 6.71포인트(-0.58%) 하락한 1154.00으로 거래를 마치며 주춤했다. 기관과 개인이 각각 약 34억원, 약 3184억원 순매수한 반면 외국인은 약 2744억원 팔아 차익실현에 나섰다.
