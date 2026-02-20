음성 공장 화재 현장 수색 종료…실종자 1명 결국 못찾아
지난달 30일 화재가 발생해 1명이 숨지고 1명이 실종된 충북 음성군 위생용품 제조 공장 화재 현장에서의 실종자 수색이 종료됐다.
충북 음성소방서는 20일 오후 4시부로 실종자 수색을 중지했다. 화재 발생 21일 만이다.
소방당국은 실종자가 근무했던 공장 A동(가칭)을 중심으로 50여차례 수색을 벌였지만 실종자의 시신을 끝내 발견하지 못했다. 당국은 경찰 등 관계기관과 상황판단 회의를 열고 수색을 중단했다고 밝혔다.
소방관계자는 “사망자와 실종자가 근무했던 건물 대부분을 철거하며 수색했지만 더 이상 진전이 없어 종료를 결정했다”며 “수색을 끝내고 현장 순찰 단계로 전환한다”고 설명했다.
불은 지난달 30일 오후 2시55분쯤 발생해 약 21시간만에 꺼졌다. 공장 안에 있던 83명 중 81명은 대피했지만, 외부 용역업체 소속 근로자인 카자흐스탄 국적 60대 남성과 네팔 국적 20대 남성 등 2명이 실종됐다.
소방당국은 화재 발생 이튿날 A동에서 네팔 국적 근로자의 시신을 수습하고 나머지 1명에 대한 수색을 이어갔다.
지난 4일과 5일에는 사람의 유해로 추정되는 물체가 수습되기도 했다. 국립과학수사연구원 감식 결과 이 물체는 인체 조직에 해당하지는 않았던 것으로 전해졌다.
