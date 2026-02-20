음성 공장 화재 현장 수색 종료…실종자 1명 결국 못찾아

3일 오전 경찰과 국립과학수사연구원, 소방당국 등 관계기관이 2명의 실종자가 발생한 충북 음성군 생활용품 공장 화재 현장에서 합동감식을 하고 있다. 연합뉴스

지난달 30일 화재가 발생해 1명이 숨지고 1명이 실종된 충북 음성군 위생용품 제조 공장 화재 현장에서의 실종자 수색이 종료됐다.

현장 순찰 단계로 전환한다”고 설명했다.

소방당국은 화재 발생 이튿날 A동에서 네팔 국적 근로자의 시신을 수습하고 나머지 1명에 대한 수색을 이어갔다.

지난 4일과 5일에는 사람의 유해로 추정되는 물체가 수습되기도 했다. 국립과학수사연구원 감식 결과 이 물체는

인체 조직에 해당하지는 않았던 것으로 전해졌다.