오세훈, 주말 홍대서 북콘서트…“시민과 진솔한 소통”
‘5선 도전’을 시사한 오세훈 서울시장이 이번 주말 릴레이 북콘서트를 열고 그동안의 시정 비화와 철학을 직접 공개한다. 최근 펴낸 저서 ‘서울시민의 자부심을 디자인하다’를 바탕으로 진행한다. 다만 이 자리에서 시장 출마 선언을 하진 않을 것으로 전해졌다.
오 시장 측과 도서출판 아마존북스는 오 시장이 오는 22일 서울 마포구 홍대입구역 인근 청년문화공간JU에서 북콘서트를 개최한다고 20일 밝혔다. 행사는 오전 10시30분, 오후 1시, 오후 3시 세 차례에 걸쳐 이어진다.
오 시장은 자신을 서울의 운영 체계를 설계하는 ‘시스템 디자이너’로 정의하며 시민들과 심도 깊은 대화를 나눌 예정이다. 서울을 글로벌 톱5 도시로 도약시킨 굵지한 정책들의 뒷이야기도 공개한다.
오 시장은 ‘전시 행정’이라고 비판받는 중구 동대문디자인플라자(DDP)에 대해선 “공간의 품격이 시민의 자부심이 된다는 확신으로 밀어붙였다”고 밝힐 계획이다. ‘핫플레이스’로 떠오른 성동구 성수동에 대해선 ‘서울숲 조성’ ‘과감한 규제 완화’ ‘소비 공간의 탄생’이라는 3각 시스템의 결과물이라고 설명할 예정이다.
오 시장은 ‘약자와의 동행’ 철학이 탄생한 배경도 소개한다. 과거 야인 시절 아프리카 르완다로 떠났던 코이카(KOICA) 봉사활동을 언급할 예정이다. 가난한 곳에 기회의 사다리를 놓아주는 것이 진정한 보수의 가치임을 뼈저리게 깨달았다는 것이다. 오 시장은 또 120다산콜센터 상담원들에게 “여러분의 목소리가 곧 시장의 목소리”라며 큰절했던 일화도 나눈다.
오 시장 측은 행사 장소로 홍대 청년 공간을 택한 점을 강조했다. 과거의 낡은 관행에서 탈피해 미래 세대와 가까운 홍대에서 역동적인 서울의 비전을 나누는 것이라고 설명했다. 또 현장에서 축의금 형태의 돈봉투를 받지 않겠다고 밝혔다. ‘오세훈법’(정치자금법 개정안)을 주도하며 투명한 정치 자금 문화를 이끌었던 초심을 잃지 않겠다는 취지다.
오 시장 측 관계자는 “세 과시나 편법 모금 수단으로 변질한 정치권의 출판기념회 악습에서 탈피하고자 마련된 행사”라며 “시정 철학을 시민들과 순수하게 나누는 진실한 소통의 장이 될 것”이라고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
