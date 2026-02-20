시사 전체기사

은 대신 동?…“은값 급등에 태양광 업계 빨간불”

입력:2026-02-20 17:32
중국 충칭의 한 자동차 공장 주차장에 태양광 패널이 설치돼 있다. AP뉴시스

은값 급등으로 태양광 패널 제조업체들의 수익성이 악화되면서 업계가 은의 대체재 찾기에 속도를 내고 있다.​

로이터 통신은 중국발 과잉생산으로 이미 압박받고 있는 태양광 패널 제조사들의 마진이 은값 급등으로 악화되고 있다고 업계 전문가들을 인용해 19일(현지시간) 보도했다.

은 가격은 지난해 한 해 동안에만 147% 급등했으며, 귀금속·투자 수요에 산업용 수요까지 겹쳤기 때문이라는 분석이 나온다.

은은 태양광 패널, 전자제품 등 산업용 소재로도 쓰인다. 광전지 분야는 전체 은 수요의 약 17%를 차지한다. 지난해 가파르게 치솟던 은값은 올해 1월 온스당 121.64달러로 사상 최고가를 찍었다가 이후 77달러 수준으로 떨어진 상태다.​

태양광 업체 JK 리뉴어블스의 수석 컨설턴트 데릭 슈니는 “태양광 패널 제조 비용 상승의 가장 큰 요인은 은”이라며 “지난 12개월 동안 태양광 패널 가격이 7~15% 올랐다”고 말했다. 광전지 패널의 핵심 소재인 은 페이스트가 태양광 전지 원가에서 차지하는 비중은 30%에 이르는 것으로 알려졌다.

미국 재생에너지 기업 ‘체리 스트리트 에너지’의 벤 다미아니 최고기술책임자(CTO)는 “미국에서 450와트 모듈당 은 페이스트 비용이 지난해 초 약 5.22달러에서 약 17.65달러로 상승했다”고 말했다.

구리 가격은 은 가격의 약 0.5% 수준에 불과해 비용 절감 효과가 크다는 분석이 나온다. 다미아니 CTO는 은에서 구리 기반 금속화로 전환할 경우 연간 500기가와트(GW) 생산 기준으로 업계 전반에서 연 약 150억 달러를 절감할 수 있다고 추산했다.

리스타드 에너지의 마리우스 모르달 바케 태양광 공급망 연구 담당 부사장은 “주요 제조업체들이 순수 구리 금속화와 은-구리 혼합 페이스트로 전환하면서 올해 업계 전반에 걸쳐 변화가 예상된다”고 전망했다.

중국 최대 태양광 패널 제조업체인 ‘롱지 그린 에너지 테크놀로지’는 올해 1월 베이스 메탈을 활용한 원가 절감 기술 개발에 진전을 이뤘다며 오는 4~6월 사이 양산에 돌입할 계획이라고 밝혔다.

다만 은이 구리보다 전기 전도성이 높아 대체가 쉽지 않다는 전문가들의 의견도 있다고 로이터는 전했다.​

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

