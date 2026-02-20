은 대신 동?…“은값 급등에 태양광 업계 빨간불”
은값 급등으로 태양광 패널 제조업체들의 수익성이 악화되면서 업계가 은의 대체재 찾기에 속도를 내고 있다.
로이터 통신은 중국발 과잉생산으로 이미 압박받고 있는 태양광 패널 제조사들의 마진이 은값 급등으로 악화되고 있다고 업계 전문가들을 인용해 19일(현지시간) 보도했다.
은 가격은 지난해 한 해 동안에만 147% 급등했으며, 귀금속·투자 수요에 산업용 수요까지 겹쳤기 때문이라는 분석이 나온다.
은은 태양광 패널, 전자제품 등 산업용 소재로도 쓰인다. 광전지 분야는 전체 은 수요의 약 17%를 차지한다. 지난해 가파르게 치솟던 은값은 올해 1월 온스당 121.64달러로 사상 최고가를 찍었다가 이후 77달러 수준으로 떨어진 상태다.
태양광 업체 JK 리뉴어블스의 수석 컨설턴트 데릭 슈니는 “태양광 패널 제조 비용 상승의 가장 큰 요인은 은”이라며 “지난 12개월 동안 태양광 패널 가격이 7~15% 올랐다”고 말했다. 광전지 패널의 핵심 소재인 은 페이스트가 태양광 전지 원가에서 차지하는 비중은 30%에 이르는 것으로 알려졌다.
미국 재생에너지 기업 ‘체리 스트리트 에너지’의 벤 다미아니 최고기술책임자(CTO)는 “미국에서 450와트 모듈당 은 페이스트 비용이 지난해 초 약 5.22달러에서 약 17.65달러로 상승했다”고 말했다.
구리 가격은 은 가격의 약 0.5% 수준에 불과해 비용 절감 효과가 크다는 분석이 나온다. 다미아니 CTO는 은에서 구리 기반 금속화로 전환할 경우 연간 500기가와트(GW) 생산 기준으로 업계 전반에서 연 약 150억 달러를 절감할 수 있다고 추산했다.
리스타드 에너지의 마리우스 모르달 바케 태양광 공급망 연구 담당 부사장은 “주요 제조업체들이 순수 구리 금속화와 은-구리 혼합 페이스트로 전환하면서 올해 업계 전반에 걸쳐 변화가 예상된다”고 전망했다.
중국 최대 태양광 패널 제조업체인 ‘롱지 그린 에너지 테크놀로지’는 올해 1월 베이스 메탈을 활용한 원가 절감 기술 개발에 진전을 이뤘다며 오는 4~6월 사이 양산에 돌입할 계획이라고 밝혔다.
다만 은이 구리보다 전기 전도성이 높아 대체가 쉽지 않다는 전문가들의 의견도 있다고 로이터는 전했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
